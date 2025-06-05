Отже, house.barbershopkyiv виділив 2 класичні стрижки, які асоціюються з діловим стилем і високим статусом. 24 Канал розповість про це докладніше.
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Експерт у тіктоці назвав чоловічі стрижки, які мають справді дорогий вигляд
У тіктоці популярне відео, в якому барбер розкриває, які зачіски додають чоловічому образу вишуканості та дорогого вигляду. На його думку, це Sidepart і Pompadour – вічна класика, що асоціюється з діловим стилем і статусом.
Ці стрижки ідеально підійдуть чоловікам, які прагнуть мати доглянутий вигляд у будь-якій ситуації.
- Sidepart із чітким боковим проділом створює елегантний, акуратний вигляд, ідеальний для офісних буднів чи офіційних подій.
- А Pompadour з об’ємним верхом і короткими боками підкреслює впевненість і харизму, особливо якщо майстер врахує форму обличчя, а він, безумовно, врахує.
І якщо ці стрижки виконані професійно, то й вигляд ваш буде бездоганним, причім навіть без укладки – достатньо лише легкої фіксації.
Барбер виділив 2 стрижки, які асоціюються з діловим стилем і статусом: дивіться відео house.barbershopkyiv
Водночас барбер наголошує, що ці зачіски підходять не всім. І одразу пропонує неочікувану альтернативу: для деяких чоловіків ідеальним вибором може стати стрижка під насадку.
Ця мінімалістична зачіска, якщо робити її з увагою до деталей, буде стильною, сучасною і навіть мати той самий дорогий вигляд. Особливо у поєднанні з доглянутою бородою.
Загалом, обирати стрижку слід з урахуванням форми черепа, типу волосся та особистого стилю, а також не завадить проконсультуватися з барбером, щоб досягти максимального ефекту.
До слова, додати своєму волоссю ще більш статусного та вишуканого вигляду ви можете за допомогою спеціальних парфумів для волосся. У них додають м'які та поживні складники, тож вони не пересушують та не шкодять волоссю, ба навіть забезпечують захист від ультрафіолету, зволоження і здоровий блиск.