Отже, house.barbershopkyiv виділив 2 класичні стрижки, які асоціюються з діловим стилем і високим статусом. 24 Канал розповість про це докладніше.

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Експерт у тіктоці назвав чоловічі стрижки, які мають справді дорогий вигляд

У тіктоці популярне відео, в якому барбер розкриває, які зачіски додають чоловічому образу вишуканості та дорогого вигляду. На його думку, це Sidepart і Pompadour – вічна класика, що асоціюється з діловим стилем і статусом.

Ці стрижки ідеально підійдуть чоловікам, які прагнуть мати доглянутий вигляд у будь-якій ситуації.

Sidepart із чітким боковим проділом створює елегантний, акуратний вигляд, ідеальний для офісних буднів чи офіційних подій.

із чітким боковим проділом створює елегантний, акуратний вигляд, ідеальний для офісних буднів чи офіційних подій. А Pompadour з об’ємним верхом і короткими боками підкреслює впевненість і харизму, особливо якщо майстер врахує форму обличчя, а він, безумовно, врахує.

І якщо ці стрижки виконані професійно, то й вигляд ваш буде бездоганним, причім навіть без укладки – достатньо лише легкої фіксації.

Барбер виділив 2 стрижки, які асоціюються з діловим стилем і статусом: дивіться відео house.barbershopkyiv

Водночас барбер наголошує, що ці зачіски підходять не всім. І одразу пропонує неочікувану альтернативу: для деяких чоловіків ідеальним вибором може стати стрижка під насадку.

Ця мінімалістична зачіска, якщо робити її з увагою до деталей, буде стильною, сучасною і навіть мати той самий дорогий вигляд. Особливо у поєднанні з доглянутою бородою.

Загалом, обирати стрижку слід з урахуванням форми черепа, типу волосся та особистого стилю, а також не завадить проконсультуватися з барбером, щоб досягти максимального ефекту.

До слова, додати своєму волоссю ще більш статусного та вишуканого вигляду ви можете за допомогою спеціальних парфумів для волосся. У них додають м'які та поживні складники, тож вони не пересушують та не шкодять волоссю, ба навіть забезпечують захист від ультрафіолету, зволоження і здоровий блиск.