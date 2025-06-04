Ця пара, непримітна на вигляд, викликала неабиякий інтерес у мережі – людям було цікаво, що ж це за модель. І от таємницю розкрито, пише 24 Канал із посиланням на "Лішоп".

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У цих кросівках Зеленського бачать найчастіше: розповідаємо про бренд, модель і ціну

У цих кросівках Володимира Зеленського можна побачити практично на всіх подіях упродовж останніх двох місяців. Тобто можна сміливо говорити, що зараз це його основна пара взуття.

Ідентифікувати їх з фото та відео було непросто, бо зовні це просто чорні непримітні кросівки, в комбінації гуми й текстилю. Радше за все, у стилі мілітарі.

А проте таки це вдалося зробити – спершу виокремити певні візуальні особливості, а потім і розпізнати логотип. А тоді вже стало зрозуміло, що це кросівки італійського бренду Garmond, а модель називається Garmont 9.81.

Цей бренд спеціалізується на аутдорному взутті – тут і пари для складних гірських походів, і для легкого хайкінгу, і тактичні. У Зеленського якраз другий варіант.

Модель 9.81 призначена для міста, легкого хайкінгу. У такому режимі, як живе президент України, на офіційні зустрічі чи відвідування прифронтових міст – це досить адекватний вибір.

Нові кросівки Зеленського нарешті ідентифікували: дивіться відео "Лішоп"

Дизайн кросівок максимально простий і непримітний. У розмірі 42 вони важать 353 грами, тобто вони досить легкі. Що ще можна виділити: облегшена піна, не надто цупкий верх, зовнішня підошва з гуми, агресивний протектор, стандартна проміжна амортизаційна підошва.

кросівок максимально простий і непримітний. У розмірі 42 вони важать 353 грами, тобто вони досить легкі. Що ще можна виділити: облегшена піна, не надто цупкий верх, зовнішня підошва з гуми, агресивний протектор, стандартна проміжна амортизаційна підошва. Судячи з опису на сайті бренду, в парі має бути якась неймовірна вентиляція, але текстиль там доволі жорсткий. Внутрішні матеріали додають у комфорті – нога не відчуває швів, з'єднань, горбиків тощо. Але це навряд чи на користь вентиляції.

додають у комфорті – нога не відчуває швів, з'єднань, горбиків тощо. Але це навряд чи на користь вентиляції. Система швидкої шнурівки з двох люверсів в передній частині стопи та двох у верхній – великий плюс. Язичок тонкий і цупкий, не має додаткової набивки.

з двох люверсів в передній частині стопи та двох у верхній – великий плюс. Язичок тонкий і цупкий, не має додаткової набивки. Загалом від кросівок відчуття якості й надійності є. Щодо вартості, на офіційному сайті в Європі продають їх за 130 євро.

Отже, кросівки Зеленського – Garmont 9.81, і це досить добре поєднання практичності, легкості та надійності. Простота й функціональність роблять їх вдалим вибором для президентського графіка, а ще й підкреслюють, що його стиль – це не про показушність, а про зручність і доречність.