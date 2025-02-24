25 лютого може принести похмурі вібрації в нашу реальність, зате 27 лютого ймовірні захопливі сюрпризи. Погляньте ж, що попереду саме у вашого знака Зодіаку у цьому гороскопі від People на 24 Каналі.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 24 лютого до 2 березня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня). Зараз ви відчуєте, ніби бачите нічним зором. Це чудовий час, щоб записати свої мрії, бажання і бачення в блокнот. Всесвіт може здаватися трохи повільнішим, але це нормально. Відпочинок, підзарядка та перезавантаження батарейок підуть вам на користь. Подумайте, як вивільнити щось, що вас переслідує. А якщо ви працюєте над проєктом чи контрактом, пов'язаним з комунікаціями – очікуйте на хороші новини!

Зараз ви відчуєте, ніби бачите нічним зором. Це чудовий час, щоб записати свої мрії, бажання і бачення в блокнот. Всесвіт може здаватися трохи повільнішим, але це нормально. Відпочинок, підзарядка та перезавантаження батарейок підуть вам на користь. Подумайте, як вивільнити щось, що вас переслідує. А якщо ви працюєте над проєктом чи контрактом, пов'язаним з комунікаціями – очікуйте на хороші новини! Телець (19 квітня – 20 травня). Ви можете відчути, що прокинулися і потрапили в чарівну країну. Цей тиждень привертає особливу увагу до нових починань, пов'язаних з друзями. Ви можете й розширити коло своїх знайомств. Прохання про послугу у знайомих також може бути дуже вдалим у цей час, особливо якщо ви прагнете досягти важливого етапу або цілі. Всесвіт дійсно прикриває вашу спину зараз, і, схоже, вас також чекають приємні новини, пов'язані з грошима.

Ви можете відчути, що прокинулися і потрапили в чарівну країну. Цей тиждень привертає особливу увагу до нових починань, пов'язаних з друзями. Ви можете й розширити коло своїх знайомств. Прохання про послугу у знайомих також може бути дуже вдалим у цей час, особливо якщо ви прагнете досягти важливого етапу або цілі. Всесвіт дійсно прикриває вашу спину зараз, і, схоже, вас також чекають приємні новини, пов'язані з грошима. Близнюки (20 травня – 20 червня). Важливий тиждень для ваших амбіцій, адже перед вами можуть відчинитися всі двері. Тож не стримуйте себе, заходьте у всі. Ловіть момент, створюйте свою імперію і тягніться до спадщини. Це може бути запуск кампанії, підвищення або залучення цінного клієнта. Якщо з якихось причин ви незадоволені своєю кар'єрою, то можете по-справжньому перемикнутися і піти на нові напрямки.

Важливий тиждень для ваших амбіцій, адже перед вами можуть відчинитися всі двері. Тож не стримуйте себе, заходьте у всі. Ловіть момент, створюйте свою імперію і тягніться до спадщини. Це може бути запуск кампанії, підвищення або залучення цінного клієнта. Якщо з якихось причин ви незадоволені своєю кар'єрою, то можете по-справжньому перемикнутися і піти на нові напрямки. Рак (20 червня – 22 липня). Ви прагнете змінити свій графік і приміряти на себе новий образ. Можете подумати про пригоди або дослідження. Ключ до успіху зараз в тому, щоб подивитися на те, де ви, і обдумати, як ви можете продовжити особисте і професійне зростання, щоб у підсумку досягти щастя і самореалізації. І, здається, хтось за лаштунками допомагає вам рухатися вперед, немов особливий ангел-охоронець.

Ви прагнете змінити свій графік і приміряти на себе новий образ. Можете подумати про пригоди або дослідження. Ключ до успіху зараз в тому, щоб подивитися на те, де ви, і обдумати, як ви можете продовжити особисте і професійне зростання, щоб у підсумку досягти щастя і самореалізації. І, здається, хтось за лаштунками допомагає вам рухатися вперед, немов особливий ангел-охоронець. Лев (22 липня – 22 серпня). Це важливий тиждень, щоб оцінити, де ви у ключових відносинах. Наприклад, ви з кимось можете вести переговори про те, щоб об'єднатися, або займатися останніми деталями угоди. Ви також можете замислитися про матеріальне: спадщину, премію, кредит, борги, активи та інвестиції. Якщо ви хочете досягти важливих зрушень, зараз саме час звернути увагу на ці питання. Хтось із вашого оточення вболіває за вас і може допомогти у досягненні ключової цілі.

Це важливий тиждень, щоб оцінити, де ви у ключових відносинах. Наприклад, ви з кимось можете вести переговори про те, щоб об'єднатися, або займатися останніми деталями угоди. Ви також можете замислитися про матеріальне: спадщину, премію, кредит, борги, активи та інвестиції. Якщо ви хочете досягти важливих зрушень, зараз саме час звернути увагу на ці питання. Хтось із вашого оточення вболіває за вас і може допомогти у досягненні ключової цілі. Діва (22 серпня – 22 вересня). Останнім часом стосунки були для вас не надто складними, але за все, що має цінність, варто боротися. Якщо ви думали пошукати ідеального партнера, який допоможе вам досягти мети – це ідеальний час для пошуку. Можливо, вам також посміхнеться професійна удача. Але у самотніх, які шукають саме кохання, може бути не так багато можливостей. Водночас заручини, переїзд або шлюб можуть бути сприятливими.

Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Фото rawpixel.com@freepik

Терези (22 вересня – 22 жовтня). Це час, щоб переглянути всі свої продуктивні обов'язки та почати викреслювати їх один за одним. Всесвіт заохочує вас бути активним, наполегливим і чітко усвідомлювати, чого ви хочете. На вашому столі може з'явитися більше завдань, клієнтів або проєктів – і ви можете чудово впоратися з ними, якщо будете діяти за порядком. Якщо ви шукаєте нову роботу, цей тиждень може допомогти вам вийти на потрібних людей. Також несподівано з'явиться можливість, яка вас здивує і наповнить радістю.

Це час, щоб переглянути всі свої продуктивні обов'язки та почати викреслювати їх один за одним. Всесвіт заохочує вас бути активним, наполегливим і чітко усвідомлювати, чого ви хочете. На вашому столі може з'явитися більше завдань, клієнтів або проєктів – і ви можете чудово впоратися з ними, якщо будете діяти за порядком. Якщо ви шукаєте нову роботу, цей тиждень може допомогти вам вийти на потрібних людей. Також несподівано з'явиться можливість, яка вас здивує і наповнить радістю. Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада). Це один із найважливіших тижнів року для ваших пристрастей. Романтика, справжнє кохання, діти, а також хобі й творчість можуть заблищати золотом. Самотні також можуть зустріти когось вражаючого. А ще цей тиждень може принести радісні новини, пов'язані з інтимними стосунками, або ж, якщо ні, то з фінансовими питаннями. І вам варто усміхатися, вступаючи в новий місяць.

Це один із найважливіших тижнів року для ваших пристрастей. Романтика, справжнє кохання, діти, а також хобі й творчість можуть заблищати золотом. Самотні також можуть зустріти когось вражаючого. А ще цей тиждень може принести радісні новини, пов'язані з інтимними стосунками, або ж, якщо ні, то з фінансовими питаннями. І вам варто усміхатися, вступаючи в новий місяць. Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Підготуйтеся до того, що тиждень розкриє м'які сторони вашої особистості. Можливо, вам захочеться довіритися своєму серцю і відчути свої емоції на найглибшому рівні. Це може бути життєво важливий момент, щоб звернутися до себе, замислитися над минулим, домом і сім'єю. У вас буде можливість щось змінити в цих сферах. Також у цей час ви можете розділити з половинкою певне хвилювання й удачу.

Підготуйтеся до того, що тиждень розкриє м'які сторони вашої особистості. Можливо, вам захочеться довіритися своєму серцю і відчути свої емоції на найглибшому рівні. Це може бути життєво важливий момент, щоб звернутися до себе, замислитися над минулим, домом і сім'єю. У вас буде можливість щось змінити в цих сферах. Також у цей час ви можете розділити з половинкою певне хвилювання й удачу. Козеріг (21 грудня – 19 січня). Зараз у вашому житті тече хвилюючий приплив енергії. Ви готові прийняти деякі зміни, почати нову пригоду або подорож на нову територію. Перед вами відчиняться нові двері, і ви візьмете на себе ініціативу на світлому шляху. У цей час ваші друзі можуть згуртуватися навколо вас і ваших ідей. Це чудовий час для групової подорожі або створення групового подкасту. Загалом зараз вдалими будуть починання, пов'язані з комунікаціями. Нарешті, в цей час ви також можете почути приємні новини про своє робоче життя.

Зараз у вашому житті тече хвилюючий приплив енергії. Ви готові прийняти деякі зміни, почати нову пригоду або подорож на нову територію. Перед вами відчиняться нові двері, і ви візьмете на себе ініціативу на світлому шляху. У цей час ваші друзі можуть згуртуватися навколо вас і ваших ідей. Це чудовий час для групової подорожі або створення групового подкасту. Загалом зараз вдалими будуть починання, пов'язані з комунікаціями. Нарешті, в цей час ви також можете почути приємні новини про своє робоче життя. Водолій (19 січня – 18 лютого). Тиждень подарує можливості торкнутися до метафоричного горщика із золотом і пожинати те, що ви посіяли. Можуть з'явитися чудові новини, пов'язані з грошима, але вони будуть то надходити, то зникати. Ви можете здобути нову роботу, клієнта або надбавку до зарплати. Чи можете інвестувати в цінну річ, яка наповнить вас радістю. Також можливі яскраві новини, пов'язані з романтикою або творчістю.

Тиждень подарує можливості торкнутися до метафоричного горщика із золотом і пожинати те, що ви посіяли. Можуть з'явитися чудові новини, пов'язані з грошима, але вони будуть то надходити, то зникати. Ви можете здобути нову роботу, клієнта або надбавку до зарплати. Чи можете інвестувати в цінну річ, яка наповнить вас радістю. Також можливі яскраві новини, пов'язані з романтикою або творчістю. Риби (18 лютого – 20 березня). Це сезон днів народження, і Всесвіт дасть вам можливість зіграти в гру "обери свою пригоду". Подумайте, що ви хочете побудувати в цьому році? Якщо ви почнете діяти зараз, ваші бачення, цілі та плани знайдуть відгук у Всесвіту, що відкриватиме вам двері до незвіданих територій. У цей час можуть з'явитися й радісні новини, пов'язані з домом, сім'єю, нерухомістю або побутовими справами.

Важливо! Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.