З іншого боку, наявність різних типів джинсів також означає, що ви маєте широкий вибір, який, буває, не так вже й просто зробити. 24 Канал із посиланням на GQ пропонує універсальні варіанти, що поєднуються практично з усім і відповідають сучасним тенденціям.

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Найкращі типи джинсів для зимового сезону 2024 – 2025 років

Класика, яка ніколи не підведе. Прямі та сині класичні джинси непідвладні часу. Ви можете носити їх коли завгодно, не маючи при цьому старомодного чи застарілого вигляду – якщо носитимете їх правильно. Для зими вам просто потрібно додати хороший джемпер чи куртку та хороші шкарпетки (можна з ретро-відтінком). І важливо переконатися, що джинси добре сидять з усіх боків та мають правильну довжину.

Прямі та сині класичні джинси непідвладні часу. Ви можете носити їх коли завгодно, не маючи при цьому старомодного чи застарілого вигляду – якщо носитимете їх правильно. Для зими вам просто потрібно додати хороший джемпер чи куртку та хороші шкарпетки (можна з ретро-відтінком). І важливо переконатися, що джинси добре сидять з усіх боків та мають правильну довжину. Мішкуваті або широкі. Цей фасон був трендом у 90-х і зараз він знову в тренді, так само як стиль wide leg. Такі джинси дозволяють вам грати з пропорціями вашого образу, плюс мають достатньо об'єму, щоб додати під них термобілизну. Тільки ефекту не слід досягати, просто купуючи більший розмір, оскільки це може призвести до того, що штани не будуть правильно сидіти на талії. Натомість зверніть увагу на правильний крій. Важливо також пам'ятати про пропорції, думаючи про те, чи хочете ви повністю оверсайз, чи щось більш приталене або завужене вгорі.

Є універсальні сучасні варіанти джинсів, що поєднуються практично з усім / Фото freepik