І навіть не натякатимемо, що колір одягу може відіграти важливу роль для формування позитивної енергетики. Просто киньмо погляд на ключові тренди у чоловічій моді, що з'явилися у подіумних колекціях сезону весна – літо 2025. Докладно про них розповіли на порталі FashionUnited.

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А глянути там є на що, адже колекції SS25 внесли пожвавлення в традиційну колірну гаму чоловічого одягу. А все завдяки новому поколінню відтінків, які поєднали сучасність з вінтажною розкішшю та мужність з жіночністю. Ці тони ретельно продумані, щоб відповідати настроям споживачів і пробуджувати почуття.

Ember Glow – жар вуглинки, теплий відтінок оранжевого

Кольори стають усе більш транссезонними, і тренд Ember Glow привносить у весняну палітру зігрівальний вінтажний відтінок. Натхненний 70-ми, але з сучасним відтінком, він уникає відверто ретро-вигляду, водночас передаючи відчуття втішної ностальгії.

відтінок. Натхненний 70-ми, але з сучасним відтінком, він уникає відверто ретро-вигляду, водночас передаючи відчуття втішної ностальгії. Вигорілі помаранчеві та карамельні відтінки додають багатства та глибини шкіряним виробам преміумкласу та легким виробам з льону чи бавовни. Виразного образу можна досягти за допомогою однотонних речей, що координують образ з ніг до голови.

Тренд Ember Glow у чоловічому одязі / Фото Trendstop

Snow Peach – сніжний персик, найніжніший відтінок персикового

Традиційно жіночні тони впевнено переходять від жіночого одягу до чоловічого. Ніжно-рожевий відтінок з цікавим абрикосовим підтоном, Snow Peach, відповідає тенденції до пом'якшеного сприйняття маскулінності.

від жіночого одягу до чоловічого. Ніжно-рожевий відтінок з цікавим абрикосовим підтоном, Snow Peach, відповідає тенденції до пом'якшеного сприйняття маскулінності. Працюючи в різних категоріях продукції, цей колір пропонує нову альтернативу звичайному яскравому спортивному одягу або трикотажу нейтральних відтінків. Він також додає м'якшого відтінку чітким технічним матеріалам або твердим аксесуарам, таким як окуляри.

Тренд Snow Peach у чоловічому одязі / Фото Trendstop

Charcoal Teal – вугільна бірюза, бірюзовий з домішками сірого

Класичні бірюзові тони еволюціонують разом із відтінком вугільно-сірого, надаючи нового виміру синьо-зеленим тонам. Цей колір створює ефект у довгих шарах, пальтах і легких трикотажних виробах, зберігаючи при цьому привабливість нейтрального кольору.

разом із відтінком вугільно-сірого, надаючи нового виміру синьо-зеленим тонам. Цей колір створює ефект у довгих шарах, пальтах і легких трикотажних виробах, зберігаючи при цьому привабливість нейтрального кольору. Матова шкіра та замша підкреслюють його запилену, але весняну природу, а також м'якість, яку він надає шкіряним виробам та спортивному взуттю. Він також використовує транссезонну природу сучасного кольору, що однаково добре працює для осінніх речей.

Тренд Charcoal Teal у чоловічому одязі / Фото Trendstop

Отже, для успішного початку 2025 року чоловікам варто звернути увагу на певні трендові кольори, які підкреслюють характер, показують сучасність та допомагають залучити удачу. А головне – можуть стати непоганим способом налаштувати себе на успішний старт нового року.