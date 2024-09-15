Те, що я побачив, зламало мене, – чоловік знайшов таємний акаунт своєї дівчини в інстаграмі

Чоловік залишився з розбитим серцем після того, як знайшов таємний акаунт своєї дівчини в інстаграмі. Адже він виявив, що та вже понад рік живе подвійним життям.

Стосунки ґрунтуються на довірі, для багатьох з нас немає нічого важливішого. І, звісно, довіряти своїй парі означає бути чесним самому й не мати жодних скелетів у шафі.

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Його світ перевернувся, коли хлопець виявив таємний інстаграм своєї дівчини

Але для одного хлопця світ перевернувся з ніг на голову після того, як він дізнався, що його дівчина протягом року вела таємне подвійне життя. При цьому ніколи не кажучи йому правди.

Хлопцю 26, і він розповів на Reddit, що живе з дівчиною вже 4 роки. Але коли натрапив на її таємний акаунт в інстаграмі, то був вражений: "Те, що я побачив, зламало мене".

Дівчина приховувала свою таємницю щонайменше рік, але хлопець дізнався... / Фото freepik

У своєму пості чоловік розповів, що дівчина зраджувала. І це був не просто секс на стороні, адже на фото в акаунті було видно, як вона "цілується та обіймається" з таємничим чоловіком. Тобто вона насолоджувалася двома стосунками водночас.

Як би мені не було боляче, як би я не злився, я все ще піклуюся про неї й люблю її в цей момент. Я пережив сильний стрес, і це призвело до того, що мій психічний стан різко погіршився,

– писав хлопець.

Він розірвав стосунки, але сумнівається, чи зробив правильний вибір. Особливо тепер, коли дівчина прагне зустрітися і попросити вибачення.

Чоловік розірвав стосунки, коли дізнався про зраду, але сумнівається, чи правильно зробив / Фото drobotdean@freepik

Люди в спільноті закликали хлопця залишатися сильним і не приймати її назад, адже, мовляв, вона показала своє справжнє обличчя, обманюючи протягом цілого року: