Отношения основываются на доверии, для многих из нас нет ничего важнее. И, конечно, доверять своей паре означает быть честным самому и не иметь никаких скелетов в шкафу.

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Его мир перевернулся, когда парень обнаружил тайный инстаграм своей девушки

Но для одного парня мир перевернулся с ног на голову после того, как он узнал, что его девушка в течение года вела тайную двойную жизнь. При этом никогда не говоря ему правды.

Парню 26, и он рассказал на Reddit, что живет с девушкой уже 4 года. Но когда наткнулся на ее тайный аккаунт в инстаграме, то был поражен: "То, что я увидел, сломало меня".

Девушка скрывала свою тайну минимум год, но парень узнал... / Фото freepik

В своем посте мужчина рассказал, что девушка изменяла. И это был не просто секс на стороне, ведь на фото в аккаунте было видно, как она "целуется и обнимается" с таинственным мужчиной. То есть она наслаждалась двумя отношениями одновременно.

Как бы мне не было больно, как бы я не злился, я все еще забочусь о ней и люблю ее в этот момент. Я пережил сильный стресс, и это привело к тому, что мое психическое состояние резко ухудшилось,

– писал парень.

Он разорвал отношения, но сомневается, сделал ли правильный выбор. Особенно теперь, когда девушка стремится встретиться и попросить прощения.

Мужчина разорвал отношения, когда узнал об измене, но сомневается, правильно ли сделал / Фото drobotdean@freepik

Люди в сообществе призвали парня оставаться сильным и не принимать ее обратно, ведь, мол, она показала свое истинное лицо, обманывая в течение целого года: