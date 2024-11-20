Чоловіка ледь не з'їла акула: тепер мета його життя – порятунок цих небезпечних риб

Пол де Гельдер був елітним водолазом-сапером австралійського флоту. Під час звичайних тренувань біля Сіднея на нього напала триметрова акула.

І ледь не з'їла його живцем. А проте чоловік присвятив життя допомозі цим зубастим страховиськам, пише 24 Канал із посиланням на Daily Star.

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"Мене їла акула живцем – тепер я намагаюся їх врятувати": історія Пола де Гельдера

Попри жахливі травми, Пол де Гельдер залишився живим після нападу величезної акули. Нині йому 47 і його історія витривалості та виживання надихає людей по всьому світу.

Того дня, у 2009 році, команда Пола випробовувала нове антитерористичне спорядження. Чоловік багато разів пірнав там і нітрохи не хвилювався. Аж раптом відчув сильний удар по нозі.

Я подивився вниз і опинився віч-на-віч з акулою, її щелепи вчепилися в мою праву руку і ногу. У мене спрацювали інстинкти військово-морської підготовки. Я перепробував все, тикав їй в очі, бив по носі, але нічого не спрацювало,

– згадує Гельдер.

Акула кидала його, як ганчірку, та тягнула під воду. Біль був нереальним, і на якусь мить чоловік навіть змирився з думкою, що не виживе. Але сталося дещо дивне: акула просто зникла – так само швидко, як і з'явилася.

Пол виплив на поверхню і дістався до товаришів, хоча правої руки вже не було, а нога була сильно поранена. Він втратив багато крові та ледве прийшов до тями. Він провів 9 тижнів у лікарні та переніс кілька операцій.

Поль де Гельдер залишається активним любителем плавання й акул / Фото з інстаграму pauldegelder

Я довго був у лікарні, не маючи нічого, окрім часу на роздуми. До нападу моє життя було ідеальним. Я хотів помститися тій штуці, яка мене поранила, але розумів, що акула не хотіла мене вбити. Вона просто робила те, що роблять акули, слідуючи інстинктам,

– розповів Пол.

Через кілька місяців після одужання Пол виступав у таборі для онкохворих дітей. І ці діти все змінили: коли чоловік поділився з ними своєю історією, то побачив, як та вплинула на них. І він захотів продовжувати ділитися цією історією.

Тіло зцілювалося, змінювався і світогляд Гельдера. Він читав книги про акул і все більше відчував зв'язок з ними. Акул демонізують і вбивають, а вони не заслуговують на таку погану репутацію – переконаний зараз Пол.

на таку погану репутацію – переконаний зараз Пол. Так чоловік став відданим захисником тварин, відстоюючи життя без жорстокості. Він звільнився зі строкової служби у 2012 та відтоді працює мотиваційним оратором, захисником довкілля та шукачем пригод, подорожуючи по всьому світу.

Після нападу він здійснив безліч глибоководних занурень і навіть спілкувався з різними видами акул. Він все ще страждає від болю через травми, але й відчуває вдячність.

Те, що мене їли живцем, змінило моє тіло, але час, проведений з акулами, змінив мою душу,

– каже він.

І дає просту пораду тим, хто зустрінеться з акулами в дикій природі: якщо побачите акулу, не зводьте з неї очей, бо акули не хочуть бійки – вони мисливці за легкою здобиччю, тому покажіть їй, що це не про вас.