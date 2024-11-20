И едва не съела его заживо. Тем не менее мужчина посвятил свою жизнь помощи этим зубастым страшилищам, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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"Меня ела акула живьем – теперь я пытаюсь их спасти": история Пола де Гельдера

Несмотря на ужасные травмы, Пол де Гельдер остался в живых после нападения огромной акулы. Сейчас ему 47 и его история выносливости и выживания вдохновляет людей по всему миру.

В тот день, в 2009 году, команда Пола испытывала новое антитеррористическое снаряжение. Мужчина много раз нырял там и ничуть не волновался. Но вдруг почувствовал сильный удар по ноге.

Я посмотрел вниз и оказался лицом к лицу с акулой, ее челюсти вцепились в мою правую руку и ногу. У меня сработали инстинкты военно-морской подготовки. Я перепробовал все, тыкал ей в глаза, бил по носу, но ничего не сработало,

– вспоминает Гельдер.

Акула бросала его, как тряпку, и тянула под воду. Боль была нереальной, и на какой-то миг мужчина даже смирился с мыслью, что не выживет. Но произошло нечто странное: акула просто исчезла – так же быстро, как и появилась.

Пол выплыл на поверхность и добрался до товарищей, хотя правой руки уже не было, а нога была сильно ранена. Он потерял много крови и едва пришел в себя. Он провел 9 недель в больнице и перенес несколько операций.

Поль де Гельдер остается активным любителем плавания и акул / Фото из инстаграма pauldegelder

Я долго был в больнице, не имея ничего, кроме времени на размышления. До нападения моя жизнь была идеальной. Я хотел отомстить той штуке, которая меня ранила, но понимал, что акула не хотела меня убить. Она просто делала то, что делают акулы, следуя инстинктам,

– рассказал Пол.

Через несколько месяцев после выздоровления Пол выступал в лагере для онкобольных детей. И эти дети все изменили: когда мужчина поделился с ними своей историей, то увидел, как та повлияла на них. И он захотел продолжать делиться этой историей.

Тело исцелялось, менялось и мировоззрение Гельдера. Он читал книги об акулах и все больше чувствовал связь с ними. Акул демонизируют и убивают, а они не заслуживают такой плохой репутации – убежден сейчас Пол.

такой плохой репутации – убежден сейчас Пол. Так мужчина стал преданным защитником животных, отстаивая жизнь без жестокости. Он уволился со срочной службы в 2012 и с тех пор работает мотивационным оратором, защитником окружающей среды и искателем приключений, путешествуя по всему миру.

После нападения он совершил множество глубоководных погружений и даже общался с различными видами акул. Он все еще страдает от боли из-за травм, но и чувствует благодарность.

То, что меня ели живьем, изменило мое тело, но время, проведенное с акулами, изменило мою душу,

– говорит он.

И он дает простой совет тем, кто встретится с акулами в дикой природе: если увидите акулу, не сводите с нее глаз, потому что акулы не хотят драки – они охотники за легкой добычей, поэтому покажите ей, что это не про вас.