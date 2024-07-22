Чоловік пішов на швидкі побачення з відразу 14 жінками, але щось пішло не так

Анонімний хлопець розповів, як досвід, який мав бути захоплюючим, виявився досить сумнівним. Він поділився своїми враженнями від швидких побачень з чотирнадцятьма жінками.

Чоловік поділився цією не надто захопливою історією на своїй сторінці у мережі X, колишньому Twitter. Що він думає про такий формат знайомств, і що йому не сподобалось – читайте далі.

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Швидкі побачення заощаджують час

Швидкі знайомства – захоплююча концепція для самотніх людей. Для цих зайнятих бджіл іноді буває важко знайти час, щоб зустрітися з кимось. Зазвичай багато хто використовує для цього застосунки.

Але сьогодні ті, кому не пощастило в коханні, хочуть спробувати щось більш захоплююче. Тож швидкі знайомства – це шлях вперед. Один хлопець поділився своєю не надто вражаючою історією.

Сподіваючись зустріти свою половинку назавжди, анонім прийшов на швидкі побачення, де було 14 жінок. Тепер, ділячись своєю історією у X, колишній Twitter, чоловік пояснив, що насправді сталося на Fesshole, популярному акаунті для відвертих зізнань.

У дописі 44-річний чоловік розпочав свою розповідь так: "Я прийшов на швидкісні побачення, там було чотирнадцять жінок, і я був єдиним чоловіком".

Хоча це звучить як захоплююча перспектива, вона ні до чого не призвела, оскільки жінки вирішили залишитися самотніми, а не розмовляти з хлопцем протягом двох хвилин.



Чоловік не припав до душі жодній з жінок / Фото Drazen Zigic

Нещасний хлопець продовжував: "Я пішов з посмішкою і веселим "без проблем", але всередині я був спустошений розміром цієї відмови".

Після того, як він поділився постом, він зібрав 1,5 мільйона переглядів, 13 000 лайків і 240 ретвітів.

Один з коментаторів сказав: "Це жорстокий натовп. У протилежному випадку все було б інакше, але як тільки кілька жінок чітко сказали "ні", решта жінок не захотіли б їхніх "відходів".

Інший поспівчував: "Не варто. Це все одно не ті жінки, яких ти хочеш". А третя прокоментувала: "Ти ухилився від кулі, друже".

А четвертий підхопив: "Принаймні, він добре з нею впорався!" Тим часом ще один користувач мережі вирішив пожартувати: "Хлопець не прочитав, що це були швидкі побачення для лесбійок".

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Хай там як, занепадати духом у таких ситуаціях не варто. Мабуть, просто серед присутніх панянок не було жодної, якій би він припав до душі. І це абсолютно нормально.