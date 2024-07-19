Автомобіль з'їхав з дороги та врізався прямо в будинок. Коннор зазнав важких травм, небезпечних для життя – розірваний кишківник, зламані ребра, пошкоджений хребет, підшлункова.

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Маючи мізерні шанси на виживання, Коннор навіть попрощався з батьками. Але колишній монтажник парканів якимсь дивом одужав. Ба більше, за 9 місяців після інциденту погладшав на 7 кілограмів. Ось тут і почалося найцікавіше.

Як Коннор Майлз стрімко змінив своє життя та тіло після ДТП

Чоловік вирішив змінити своє життя і почав з раціону та спортзалу. Тепер Коннор ділиться своєю історією "колишнього товстуна" з тисячами підписників у тіктоці.

До аварії я був звичайним хлопцем, який працював з 9 до 17. Я завжди був крупним, але не настільки повним, як після аварії. Я був у найгіршому стані та ставав все товстішим і товстішим,

– розповів Коннор.

Улітку 2022 він ненавидів свій вигляд. І тоді почав ходити до спортзалу 6 разів на тиждень та на прогулянки щодня. Також він дотримувався дієти з високим вмістом білка.

Неймовірна трансформація Коннора Майлза / Колаж 24 Каналу світлин @connormiles

Нині Коннор – персональний тренер, закоханий у фітнес, що допомагає іншим в інтернеті.

Коли я почав бачити різницю, у мене з'явилася ще більша мотивація. Відтоді все пішло як по маслу. Я почав ставати все більш і більш впевненим у собі,

– наголошує чоловік.

"Те, через що я пройшов, досі не здається реальним. Я б сказав іншим людям, що не можна здаватися. Треба просто встати й зробити це", – підсумував Коннор.

За останні пів року він помітив і значно більше уваги з боку дівчат, немов раптово почав зводити їх з розуму. Це підтверджують і численні жіночі коментарі до дописів чоловіка, які хвалять його трансформацію та схуднення.