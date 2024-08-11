Зубна паста стала "останньою краплею": чоловік кинув родину у відпустці через вибрики тещі

Ця історія викликала дискусії у мережі, коли чоловік написав на Reddit, що залишив свою сім'ю на європейських канікулах через тещу. Мовляв, та користувалася продуктами, шампунем, засобом для вмивання та зубною пастою подружжя.

Чоловік утік з відпустки та звинуватив свою тещу у втручанні в особисте життя його сім'ї. Він розраховував на підтримку у коментарях, але реакція була суворішою.

Дивіться також Найтатуйованіший чоловік Бразилії вирішив вивести всі свої тату і збурив мережу

Чоловік втік від сім'ї у відпустці, бо теща взяла його зубну пасту

Отже, 8 серпня 38-річний чоловік написав, що він, його дружина і маленька донька запланували відпустку у Венеції. Однак мати дружини дізналася про це і сказала, що "це її мрія", тому її "запросили" приєднатися.

І тут чоловіка вжахнуло те, що дружина забронювала лише одну кімнату, що спричинило низку конфліктів.

Чоловік стверджував, що його теща "постійно перебувала в його просторі", а ще й користувалася "дорогими" засобами його дружини, такими як гель для вмивання, шампунь і лосьйон. А ще вона, страшно подумати, сиділа на їхньому ліжку.

Вона також порпалася в нашій валізі, і мене дуже роздратувало, що вона зробила це, не запитавши мене. Мені не подобається думка про те, що вона копається в наших речах, коли нас немає,

– обурювався чоловік.

Чоловік утік від родини та звинуватив тещу у втручанні в особисте життя / Фото stefamerpik@freepik

"Останньою краплею" стало усвідомлення того, що теща користувалася їхньою з дружиною зубною пастою. І при цьому "вона не оплатила жодних витрат", окрім квитків.

Далі гірше: чоловік зробив тещі зауваження, теща розповіла дружині, а та накричала на чоловіка. Тоді він взяв квиток додому і полетів геть, кинувши свою родину.

Моя дружина дзвонила мені кілька разів після цього, кричала на мене і говорила, що наша дочка засмучена. Мені шкода, але я повинен був встановити певні межі, поки не стало гірше,

– так закінчив чоловік свій пост.

Спільнота Reddit не підтримала чоловіка. Люди зійшлися на тому, що чоловік мав би сам забронювати окремі кімнати, і що у нього були нереалістичні очікування, а деякі його претензії "просто дикі". Зрештою, можна було просто купити іншу зубну пасту.

Пост мав понад 650 відповідей, та й сам автор згодом написав, що "усвідомив свої помилки" і "вранці зателефонує дружині", щоб "загладити провину".