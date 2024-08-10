Леандро де Соуза – фанат татуювання, аж настільки, що його колись називали найбільш татуйованим чоловіком Бразилії. Але й це змінилося, і він більше не має того унікального вигляду.

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Бразильський фанат татуювань повністю змінив свій вигляд

Життя Леандро почалося з того, що його знайшли немовлям у взуттєвій коробці в Сан-Паулу, а потім усиновили. У наступні роки хлопець зазнав сексуального насильства з боку офіцера поліції, а в підлітковому віці почав вживати наркотики та алкоголь.

Тепер він звернувся до релігії, щоб змінити життя. А нещодавно 35-річний чоловік став зіркою в інстаграмі завдяки своїм унікальним татуюванням, які вкривають приголомшливі 95% його тіла. Але тепер він хоче, щоб його впізнавали за чимось іншим.

І тому вирішив татуювання видалити. Влітку 2024 він показав в інстаграмі, як зараз виглядає, і підписав так:

Я – живе свідчення того, яким не треба бути, і це свідчення слугує молодим людям різного віку, щоб вони двічі подумали, перш ніж робити татуювання.

Де Соуза наголосив, що хоче допомогти людям у цьому процесі, а сам при цьому "повернув собі гідність, можливість працювати та знову мати сім'ю".

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Видалення татуювань зазвичай коштує 150 доларів у Бразилії – за кожне нанесення. Але для Леандро це обійшлося б дорожче, враховуючи його унікальний набір кольорових і різної форми малюнків.

Надихнувшись його історією з соцмереж, місцева компанія, що займається лазерним видаленням татуювань, запропонувала свої послуги безкоштовно. Тож після 8 років і 8 візитів до клініки Леандро почав нове життя.