"Трохи більший за банку енергетика": чоловік розповів, як йому живеться з великим пенісом

Чоловік сміливо зізнався, що йому набридло його невпевнене сексуальне життя. А все тому, що воно затьмарилося через його дуже великий пеніс.

Хоча деякі люди можуть стверджувати, що немає такого поняття, як "занадто великий", коли мова йде про розмір пеніса, цей анонімний чоловік не погоджується з таким твердженням. Він зізнався, що не знає, що робити зі своїм членом, додавши, що це стало причиною того, що багато стосунків розпалися через проблеми з сексуальною близькістю.

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Розмір таки має значення

У соціальних мережах він написав: "У підлітковому віці вас схиляють до думки, що якщо у вас великий член, то ви автоматично користуєтеся успіхом у дівчат, але це неправда".

Чоловік розповів, що у нього лише одна серйозна партнерка, і через деякий час після того, як вони були разом, вона сказала, що кожного разу, коли він намагався проникнути в неї, вона відчувала, що її розриває зсередини. Це, природно, вбило їхнє сексуальне життя, що, своєю чергою, вбило близькість і самі стосунки.

Він продовжив, розповівши, що у нього була інша партнерка, з якою він зустрічався недовго, і з сексом нічого не виходило, навіть коли була повністю розслабленою і вільною. За словами чоловіка, тут не минулось без травматизму.

Багато людей запитували його, чому він просто не спить з іншими, поки не знайде людину, яка підходить йому за розміром, але він пояснив, що йому ніколи не подобався випадковий секс.

Я завжди відчував, що набагато більше прагну справжньої близькості. Причина, чому кожні з цих стосунків закінчуються невдачею, полягає в тому, що я дуже ціную секс у стосунках,

– зауважив чоловік.

Він додав, що попри це він завжди є першопричиною того, чому вони розпадаються. Чоловік зауважив, що просто хотів зняти з себе цей тягар, тому що це надзвичайно засмучує його.

Чоловік виявив, що проблема часто полягає не в довжині, оскільки в ерегованому стані його розмір становить близько 18 сантиметрів – що, хоча і більше середнього, не є причиною його конфліктів. Він додав, що жінкам боляче через обхват.

Він трохи менший за банку газованої води в обхваті, але більший за банку Red Bull,

– пояснив він.



Чоловік зауважив, що проблема в обсязі статевого члена / Фото Anastasia Kazakova

У той час як кілька людей, які коментували пост на Reddit, залишили непристойні зауваження, багато інших висловили слова співчуття і розради. Інші давали поради, як йому діяти в майбутньому.

"Підіть до магазину для дорослих. Запитайте, чи є у них книги на цю тему, які ви можете придбати", – написав один чоловік.

"Переконайтеся, що ваша партнерка збуджена і, можливо, отримала оргазм перед тим, як ви ввійдете в неї".

"Якщо ви все зробите правильно, ваша партнерка не повинна відчувати, що їй потрібно накладати шви після сексу. Багато чоловіків вважають, що розмір перекриває відсутність техніки. Не будьте одним з них".

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Історія нашого героя підтверджує той факт, що не слід ідеалізувати те, що ми бачимо у порно. Часто визначні розміри статевих членів не мають нічого спільного з задоволенням. Ба більше, можуть приносити лише пригнічення та навіть травмувати.

Цей матеріал має пізнавальний характер. Якщо ж у вас виникли проблеми, пов'язані зі здоров'ям, то негайно зверніться до фахівця, щоб отримати консультацію.