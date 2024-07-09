А також про першу мастурбацію, дружбу з перевагами та статеве життя у невдалому шлюбі. І, звісно, про висновок, який він з цього всього свого досвіду зробив.

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45-річний вчитель статевого виховання відверто розповів про своє сексуальне життя

Палмер зізнався, що не займався мастурбацією тоді, коли однолітки вже це активно обговорювали. Всі його висміювали, і він вирішив спробувати – лише тому, що втомився від насмішок.

Я пішов у ванну і спробував, поки не вийшло, а потім подумав: "О, тепер я зрозумів, про що всі говорять",

– розповів чоловік.

А вже на першому курсі стався перший секс – із людиною, яка згодом стала зіркою фільмів для дорослих, майже одразу після закінчення школи.

Усе пройшло відносно гладко. Ми пішли на танці на випускний, вона запросила мене до себе, і ми зайнялися сексом. Це досить непримітний факт, якби не те, що через 3 роки вона почала працювати в порноіндустрії. Я дивився дещо з її фільмів,

– згадує Палмер.

Після цього у нього були тривалі стосунки, які закінчилися одруженням у 24 роки. Кілька років все було гаразд, і Палмер каже, що весь цей час був моногамним. Але жінка була вихована в релігійному середовищі, тож "було добре, коли ми займалися сексом, але це було десь раз на місяць".



Вчитель статевого виховання розповів про свої сексуальні експерименти в житті / Фото freepik

Після розлучення чоловік схуд, привів себе до форми та почав набувати нового і різного досвіду. Зокрема, були як зустрічання, так і "ситуації" з друзями з перевагами (FWB, friends with benefits).

А минулого літа у мене був перший секс втрьох. Я просто випробовував себе. Але безпечно! Я викладаю статеве виховання, тому для мене дуже важливо бути впевненим, що я в безпеці, що я здаю аналізи й усе таке інше,

– наголосив Палмер.

Перший секс утрьох Палмера, його дівчини-FWB та ще однієї дівчини не був надто цікавим, бо друга дівчина не була "веселою", а просто "була там". А от другий, вже з іншою другою дівчиною, – набагато веселішим:

Ми були просто більш відкритими, ніж першого разу, і кожен намагався зробити так, щоб усім було добре.

До слова, Палмер викладає статеве виховання вже понад 10 років. І він вважає, що йому це допомагає, адже він добре знає жіночу анатомію: "Жінки казали мені: "Це найкраще, що у мене було", і для мене це найбільша честь".