Так 21-річна дівчина ненавмисно стала мегавірусною. Що ж це був за коментар і про що її запитали?

Дивіться також Хлопець втратив цноту з майбутньою порнозіркою, а потім став вчителем статевого виховання

Хоук Туа в тренді на сайтах для дорослих – але ненавмисне

Хейлі Велч стала вірусною в мережі завдяки пікантному коментарю, який вона озвучила під час вуличного інтерв'ю для Tim & Dee TV. Тепер її крилата фраза гуляє сайтами для дорослих.

Уродженку Нешвілла, штат Теннессі, запитали:

Який один рух у ліжку зводить чоловіка з розуму щоразу? Це має бути те, що робиш ти.

На що Хейлі відповіла:

О, ти маєш дати йому ту Хоук Туа і плюнути на ту штуку, розумієш про що я?

Тепер, хоч Велч сама присяглася ніколи не переходити в індустрію для дорослих, мільйони людей шукають в інтернеті тих, хто робив те, що вона описала.

Хейлі несподівано стала мегапопулярною – лише завдяки одній сексуальній фразі / Колаж 24 Каналу світлин hay_welch

"Hawk Tuah" – нині дуже популярний запит пошуку на Pornhub

За словами представника Pornhub, на сайті стався сплеск пошукових запитів за словами "Хоук Туа" – мільйони запитів, і їхня кількість постійно зростає.

Тим часом Хейлі намагається монетизувати свою несподівану популярність за допомогою сувенірних угод та інтерв'ю. Але бажання людей побачити її фразу в дії дівчина втілювати не збирається.

Ба більше, вона рішуче відкинула відчайдушні прохання своїх шанувальників про її появу на OnlyFans:

У мене немає там облікового запису й ніколи не буде. Я просто жартую, це все, що я роблю.

А що, власне, таке оте hawk tuah, промовлене дівчиною? Та просто позначення звуку плювання.