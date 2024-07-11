Чоловік немов скинув 30 років завдяки стрижці: відео показує, що дива можливі

До барбера завітав чоловік, який максимально відростив рештки волосся, щоб прикрити лисину. Та навряд чи був задоволений ефектом, адже прагнув змінити свій стиль.

І після перукарських процедур він став виглядати на 30 років молодшим! Чоловік втратив дар мови, адже йому зробили "трансформацію, що змінює життя".

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Чоловік, який знявся у відеокліпі K-Luk Cuts, намагався приховати поріділе волосся на маківці та вдався до відрощування залишків. У кліпі він зізнався, що відрощує волосся з часів пандемії коронавірусу і зачісує його над своєю лисиною.

Однак перукар застеріг, що у такий спосіб чоловік робить свою найбільшу невпевненість у собі навіть набагато очевиднішою – але це можна легко виправити. K-Luk запевнив: слід однозначно змінити зачіску.

Нам точно треба вкоротити волосся. Ми зробимо щось, що доповнить вашу природну модель росту ззаду. Це буде схоже на натуральне, а потім ви зможете трохи підрівняти його, залишивши трохи коротшим,

– пояснив барбер.

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Користувачі в інстаграмі були приголомшені підсумковою трансформацією. Вони написали в коментарях, що відео змусило їх "повірити в дива".

Один навіть сказав: "Я не очікував такого, ви врятували його по-справжньому".

А інший прокоментував: "Я не вірив у дива до цього моменту".

"Шикарно! Сподіваюся, це додало йому нового рівня впевненості!!!" – зазначив ще один дописувач.

Багато людей у коментарях стверджували, що чоловік тепер виглядає на багато років молодшим, ніж на початку кліпу. Один навіть впевнено заявив: "Він виглядає на 30 років молодшим".