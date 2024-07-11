Мужчина словно сбросил 30 лет благодаря стрижке: видео показывает, что чудеса возможны

К барберу пришел мужчина, который максимально отрастил остатки волос, чтобы прикрыть лысину. Но вряд ли был доволен эффектом, ведь стремился изменить свой стиль.

И после парикмахерских процедур он стал выглядеть на 30 лет моложе! Мужчина потерял дар речи, ведь ему сделали "трансформацию, меняющую жизнь".

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Мужчина, снявшийся в видеоклипе K-Luk Cuts, пытался скрыть поредевшие волосы на макушке и прибегнул к отращиванию остатков. В клипе он признался, что отращивает волосы со времен пандемии коронавируса и зачесывает их над своей лысиной.

Однако парикмахер предостерег, что таким образом мужчина делает свою самую большую неуверенность в себе даже гораздо более очевидной – но это можно легко исправить. K-Luk заверил: следует однозначно изменить прическу.

Нам точно надо укоротить волосы. Мы сделаем что-то, что дополнит вашу естественную модель роста сзади. Это будет похоже на натуральное, а потом вы сможете немного подровнять его, оставив немного короче,

– объяснил барбер.

Вот как смена прически может полностью изменить облик человека: смотрите видео K-Luk Cuts

Пользователи в инстаграме были ошеломлены итоговой трансформацией. Они написали в комментариях, что видео заставило их "поверить в чудеса".

Один даже сказал: "Я не ожидал такого, вы спасли его по-настоящему".

А другой прокомментировал: "Я не верил в чудеса до этого момента".

"Шикарно! Надеюсь, это придало ему новый уровень уверенности!!!" – отметил еще один подписчик.

Многие люди в комментариях утверждали, что мужчина теперь выглядит на много лет моложе, чем в начале клипа. Один даже уверенно заявил: "Он выглядит на 30 лет моложе".