Але, можливо, важливіше їхнє призначення у спілкуванні, адже брови здатні передавати найтонші відтінки наших емоцій. Якщо очі – це відбиток душі, то брови – покажчики нашого настрою.

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Як чоловікам підстригати брови зручно і правильно

У молодості рідко коли доводиться сильно доглядати за бровами, в середньому ж віці вони можуть стати досить кострубатими. Бо з віком тривалий вплив гормонів призводить до того, що фолікули брів (як і волосся в носі та вухах) стають густішими й довшими. Отже, доводиться усе регулярніше підстригати брови.

Якщо вашим бровам, як ви бачите в дзеркалі, не завадило б підстригтися, то поглянь на цю інструкцію – вона покаже, як це робиться. І може стати добрим провідником на шляху до виразних, гідних, доглянутих брів.

Ось найважливіші кроки у процесі підстригання брів:

Візьміть гребінець з дрібними зубцями, манікюрні ножиці та пінцет.

За допомогою гребінця підведіть брови у бік носа. Обріжте довгі брови. І так проробіть по всій довжині брови.

За допомогою гребінця відсуньте брови вниз і до носа. Обріжте довгі волоски. Зробіть це по всій довжині брови.

Пінцетом висмикніть волоски між бровами, щоб уникнути моноброви.

І майте крутий вигляд!



Інструкція для чоловіків із підстригання брів / Ілюстрація The Art of Manliness