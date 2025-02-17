Чоловік заплатив ескортниці, щоб була його "дівчиною" на вихідні: те, що сталось потім, шокує

План цього чоловіка справити враження на свою сім'ю пішов не зовсім так, як він очікував. І в цьому немає нічого дивного, адже сама історія почалась з брехні.

Якщо ви довгий час були самотніми, ви, мабуть, звикли до постійних запитань від членів вашої родини про ваше особисте життя. Можливо, вас знову і знову запитують, чи є у вас партнер, а якщо ви досягли певного віку, то батьки починають переслідувати вас, щоб ви подарували їм онуків, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Чоловік вирішив врятуватись від дурних запитань

Один чоловік, якому набридло переслідування з боку сім'ї, вирішив взяти справу у свої руки, найнявши на вихідні когось, хто прикидався його дівчиною, щоб він міг спокійно відвідувати сімейну вечерю. Але після закінчення оплаченої роботи він отримав більше, ніж розраховував.

Ескортниця мала бути з ним на сімейній вечері / Фото freepik

Ділячись своєю історією в акаунті Fesshole, який публікує анонімні історії, чоловік розповів, що вирішив заплатити ескортниці, щоб вона прийшла з ним на сімейну вечерю і прикинулася його дівчиною. Однак все змінилося після вихідних, коли вона "розвинула звичку переслідувати" його.

Але що дійсно шокувало чоловіка, так це те, що йому "почала подобатися" увага, яку жінка приділяла йому, і їхні стосунки врешті-решт переросли у щось справжнє.

Я найняв ескортницю, щоб вона прикинулася моєю дівчиною і прийшла на вихідні на сімейну вечерю до моїх батьків. Згодом у неї з'явилася звичка переслідувати мене. Спочатку це було моторошно. Але згодом мені це почало подобатися. Ми одружимося влітку 2025 року,

– розповів він.



Чоловік розповів, що одружиться з ескортницею / Скриншот з мережі

Користувачі мережі висміяли чоловіка

Коментатори публікації поспішили покепкувати з малоймовірного роману чоловіка. Дехто саркастично прокоментував "міцний фундамент" їхніх стосунків. Інші сказали, що "не бачать жодних проблем", які можуть виникнути в майбутньому, а дехто поставив під сумнів, чи ця історія взагалі правдива.

Одна людина сказала: "Я не впевнений, що переслідування можна назвати "звичкою". Колупатися в носі – це звичка".

Інший додав: "Це справжня романтика!"

А третій пожартував: "З усього, що ніколи не траплялося, цього ніколи не траплялося найбільше".

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Як не дивно, цей чоловік був не єдиним, хто мав історію про ескортницю. Інший користувач мережі стверджував, що одного разу потрапив у незручну ситуацію, коли почав зустрічатися з жінкою, чия сестра виявилася ескортницею, з якою він колись зустрічався.