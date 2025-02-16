Емма з Лондона – ім'я змінили зі зрозумілих причин – святкує після того, як перехитрила приватного детектива. Його найняв її чоловік, щоб розкрити її річний роман з іншим чоловіком, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Чоловік запідозрив її у зраді

Бізнес приватних детективів процвітає, оскільки дедалі більше параноїдальних подружжів прагнуть виявити невірних партнерів, що підживлюється використанням соціальних мереж, застосунків для знайомств і сайтів. Однак Емма розповіла, як їй вдалося перехитрити детектива, якого найняв її чоловік.

41-річна жінка стверджує, що замітала сліди настільки добре, що навіть "експерт з обману" не зміг спіймати її на серії брехні – хоча вона визнає, що починає "відчувати себе погано" через своє таємне подвійне життя.

Це не було чимось, що я планувала. Ми з Джо віддалялися один від одного роками. Ми були більше схожі на сусідів по кімнаті, ніж на чоловіка і дружину. Коли я натрапила на IllicitEncounters, спочатку це було з цікавості. Але потім я зустріла Алекса, і все змінилося,

– зізналась Емма.

Вона каже, що її таємний коханець – абсолютна протилежність її чоловікові: авантюрний, спонтанний і дико уважний.

"Я знала, що це неправильно, але нічого не могла з собою вдіяти, – додає вона. – Вперше за багато років я відчула себе бажаною і живою. Я не була готова відмовитися від цього".

Емма зізналась, що знову відчула себе бажаною і живою / Фото ілюстративне, freepik

Відчуваючи, що щось не так, її чоловік найняв приватного детектива, щоб стежити за нею. Емма розповіла, що він почав розпитувати про все:

Чому я так часто працюю допізна?

Чому я раптом почала щодня ходити до спортзалу?

Він навіть прямо звинуватив мене в тому, що у мене є коханець, але я заперечувала це. Я знала, що мушу бути розумнішою, якщо хочу зберегти свою таємницю,

– додала вона.

Як жінка обдурила приватного детектива

Щоб замести сліди, вона створила фальшивий робочий проєкт, щоб пояснити свої пізні ночі, використовувала другий телефон для спілкування з Алексом і навіть залучила подругу, щоб та прикривала її, коли їй потрібно було алібі.

Я завжди була на крок попереду. Я знала, що Джо стежить за мною, тому переконалася, що йому нема чого знайти. Спочатку я й гадки не мала (що він найняв приватного детектива – Gentleman 24),

– почала Емма.

Згодом вона почала виявляти певні ознаки стеження: авто, яке кілька разів слідувало за нею, незнайомця, котрий крутився біля її офісу. І тут вона збагнула, що сталось, та подвоїла свої зусилля, щоб залишатись непомітною.

Але, попри те, що приватний детектив стежив за кожним її кроком, він не зміг надати жодних конкретних доказів її зради, і врешті-решт сказав Джо, що він помиляється.

Джо насправді попросив вибачення. Він сказав, що був параноїком і що довіряє мені. Це було дивне відчуття – полегшення, змішане з почуттям провини. Я знала, що брехала йому, але я також знала, що не готова порвати з Алексом,

– розповіла Емма.

Вона зауважила, що кохає Джо, але їхні стосунки стали надто черствими. Натомість з Алексом вона почувається жінкою, котрою була раніше, – впевненою, сексуальною та живою.

Детективові так і не вдалось довести її зради / Фото ілюстративне, freepik

"Я знаю, що це егоїстично, але я не готова відмовитися від цього. Я живу сьогоднішнім днем. Знаю, що це не надовго, але поки що я щаслива. І поки я буду обережною, ніхто не постраждає", – наголосила Емма.

Експерти з питань стосунків кажуть, що випадок Емми не є чимось незвичайним: приватні детективи повідомляють про сплеск попиту на їхні послуги з боку людей, які відчайдушно намагаються підтвердити свої найгірші побоювання щодо своїх партнерів. Експерт з питань сексу та стосунків на сайті IllicitEncounters.com Джессіка Леоні каже, що питання довіри у стосунках зараз на найвищому рівні.

Соціальні мережі, застосунки для знайомств і вебсайти на кшталт нашого полегшили можливість завести інтрижку, але вони також створили культуру підозрілості,

– додала вона.

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За словами Джессіки, люди стали більш параноїдальними, ніж будь-коли. Вони не спілкуються зі своїми партнерами, а відразу ж звертаються до приватних детективів, щоб підтвердити або спростувати свої підозри. Але робота експерта – не гарантія того, що він достукається до істини.