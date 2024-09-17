Хосе вирушив у експедицію полювати на акул у 2012 році, пише Daily Star. Але щось пішло не так, і він, за його ж словами, приголомшливі 438 днів дрейфував в океані. Аж поки його не прибило до берегів атола Ебон на Маршаллових островах.

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Після неймовірного порятунку чоловіка звинуватили у канібалізмі

Хосе Сальвадору Альварензі тоді було 35 років, а разом із ним у подорожі був 22-річний Єзекіїль Кордоба. Після порятунку у січні 2014 року чоловік став світовою сенсацією.

Масштаб його виживання спантеличив багатьох, що призвело до психологічного обстеження і навіть тесту на детекторі брехні. І тоді дійшли висновку, що історія "на 100% реальна".

Між видавцями розгорнулася торгова війна за права на мемуари Альваренги. Той стверджував, що йому вдалося уникнути смерті, бо він ловив птахів, рибу і черепах, а також пив черепашачу кров і власну сечу, коли не було дощової води.

Після порятунку у січні 2014 Хосе став світовою сенсацією, але згодом виник підозрілий нюанс / Фото АР

Кожен день був однаковим, тільки море, море. Я більше нічого не бачив. Море і мій човен. Я не мав жодного уявлення про час. Я харчувався рибою, яку легко було зловити, а одного разу зловив маленьку акулу. Я знаю акул. Я постійно їх ловив,

– розповідав Альваренга.

Коли чоловік ще вперше зійшов на берег, він зустрівся з матір'ю свого товариша Кордови Аною Розою Діас. Між ними відбулася зворушлива зустріч, сповнена сліз та обіймів.

Але все змінилося за 18 місяців. Сім'я Кордови скептично поставилася до розповідей Альваренги та у 2015 році зажадала мільйон доларів компенсації від нього. Родичі хлопця були переконані, що їхній Єзекіїль став жертвою канібалізму.

Альваренга завжди заперечував це. А проте тіла Кордови так ніколи й не знайшли.