Чоловік "постарів назад" після першої стрижки за 4 роки – і не може повірити в зміни

Цей чоловік просто не міг повірити у свою трансформацію після першої за 4 роки стрижки. Своєю фантастичною роботою поділився у тіктоці популярний перукар з Річмонда.

У дописі перукар, який має понад 1,6 мільйона підписників, привітав свого клієнта, пише 24 Канал із посиланням на Daily Star. Адже той "постарів назад" після трансформації.

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Цей клієнт барбера зазнав справді вражаючої трансформації

Клієнт прийшов до барбера з дуже довгим волоссям. І при цьому зізнався, що давно не стригся. Мовиться про щонайменше 4 роки, від часів пандемії ковіду.

При цьому раніше він стригся під нуль, адже служив на військово-морському флоті.

Зараз хлопець хоче поїхати на Філіппіни, щоб побачитися з родиною. А його дівчина просила підстригтися так, щоб на голові було "щось невибагливе" – адже там спекотно.

Через кілька секунд після розмови перукар, не гаючи часу, дістав свої спеціальні ножиці. У підсумку вийшла чудова стрижка з бахромою.

Перша стрижка за роки – і одразу фантастична трансформація: дивіться відео nguyensteadycutting

Цього року чоловікові виповниться 38 – але перукар вважає, що той "постарів назад" аж до 21-річного віку.

Відео зібрало десятки тисяч вподобань і коментарів від захоплених глядачів.