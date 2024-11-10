Чоловік "постарів назад" після першої стрижки за 4 роки – і не може повірити в зміни
Цей чоловік просто не міг повірити у свою трансформацію після першої за 4 роки стрижки. Своєю фантастичною роботою поділився у тіктоці популярний перукар з Річмонда.
У дописі перукар, який має понад 1,6 мільйона підписників, привітав свого клієнта, пише 24 Канал із посиланням на Daily Star. Адже той "постарів назад" після трансформації.
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Цей клієнт барбера зазнав справді вражаючої трансформації
Клієнт прийшов до барбера з дуже довгим волоссям. І при цьому зізнався, що давно не стригся. Мовиться про щонайменше 4 роки, від часів пандемії ковіду.
При цьому раніше він стригся під нуль, адже служив на військово-морському флоті.
Зараз хлопець хоче поїхати на Філіппіни, щоб побачитися з родиною. А його дівчина просила підстригтися так, щоб на голові було "щось невибагливе" – адже там спекотно.
Через кілька секунд після розмови перукар, не гаючи часу, дістав свої спеціальні ножиці. У підсумку вийшла чудова стрижка з бахромою.
Перша стрижка за роки – і одразу фантастична трансформація: дивіться відео nguyensteadycutting
Цього року чоловікові виповниться 38 – але перукар вважає, що той "постарів назад" аж до 21-річного віку.
Відео зібрало десятки тисяч вподобань і коментарів від захоплених глядачів.
- "Ви робите магію, я клянусь".
- "Просто відрізав 20 років".
- "Дуже гарний чоловік".