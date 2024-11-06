Кожне татуювання розповідає свою історію, чи то данина поваги, спалах творчої фантазії, чи тривале нагадування про дикий парубочий вечір. Але 24 Канал назве малюнки, які остогидли тату-майстрам, враховуючи на їхні відгуки на Reddit.

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Які татуювання бісять майстрів

На форумі один адміністраторка шотландського тату-салону поскаржилася на клієнтів, які просять "кишенькові годинники, троянди і символи нескінченності". Вони відходять убік, за її словами.

Я завжди вважала себе суперпозитивною людиною і вважала, що кожен має право робити те, що робить його щасливим, і повністю дотримуюся цієї думки, але мене просто дуже здивувало, скільки людей були щасливі зробити абсолютно однакові татуювання, і як легко люди піддаються впливу один одного,

– наголосила вона.

За її словами, значно рідше, ніж вона думала, можна було отримати оригінальну ідею татуювання. Їй просто шкода бідолашних художників, яким доводиться повторювати один і той самий мотив знову і знову.

Повторюючи це, інший сказав: "Мій художник дуже добре малює квіти 10/10, тому я пішов до нього, бо це саме те, що я хотів. Виявляється, він намагається відійти від цього і в ідеалі займатися більш творчими речами, але "це мій хліб з маслом".

Інший майстер зізнався, що йому набридли клієнти, які просять "координати довготи-широти" його рідного міста, стверджуючи, що все це вже було зроблено раніше.

Я втомився від морських рукавів. Я з острова, і хіба не жорстоко намагатися зробити його "унікальним", коли кожен п'ятий має такий рукав. Якорі, компаси, мапи, пір'я та кишенькові годинники посідають друге місце,

– зауважив ще один майстер.

Деякі татуювання дратують самих майстрів / Фото teksomolika

На форумі ще один користувач зауважив, що зараз – він учень. Водночас практично всі майстри, які працюють з ним, погодились з кількома речами:

Символи нескінченності (особливо зі словами),

якорі, птахи та пір'я, що перетворюються на птахів.

Водночас його наставник зауважив: "Але ж це гарантія твоєї роботи. До тебе завжди приходитимуть дівчата за найпростішими татуюваннями, і як би ти від них не втомився, вони оплачуватимуть твої рахунки".

А що ж кажуть самі клієнти тату-салонів. Одна панянка зауважила, що зі своїм майстром говорили про це під час крайнього візиту.

Він показав на кавову чашку на своєму столі, повну символів нескінченності з різними словами всередині, щоб він міг просто витягнути їх, коли люди приходили і просили їх. До того ж, там був навіть символ нескінченності, що перетворювався на птахів,

– додала вона.

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Хай там як, кожен обирає собі те татуювання, яке він хоче. Головне – підійти до цього питання креативно, а не намагатись сліпо слідувати тому, що роблять інші.