Мужчина "постарел назад" после первой стрижки за 4 года – и не может поверить в перемены

Этот мужчина просто не мог поверить в свою трансформацию после первой за 4 года стрижки. Своей фантастической работой поделился в тиктоке популярный парикмахер из Ричмонда.

В публикации парикмахер, который имеет более 1,6 миллиона подписчиков, поздравил своего клиента, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Star. Ведь тот "постарел обратно" после трансформации.

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Этот клиент барбера претерпел действительно впечатляющую трансформацию

Клиент пришел к барберу с очень длинными волосами. И при этом признался, что давно не стригся. Речь идет о по меньшей мере 4 годах, со времен пандемии ковида.

При этом раньше он стригся под ноль, ведь служил в военно-морском флоте.

Сейчас парень хочет поехать на Филиппины, чтобы увидеться с семьей. А его девушка просила подстричься так, чтобы на голове было "что-то неприхотливое" – ведь там жарко.

Через несколько секунд после разговора парикмахер, не теряя времени, достал свои специальные ножницы. В итоге получилась замечательная стрижка с бахромой.

Первая стрижка за годы – и сразу фантастическая трансформация: смотрите видео nguyensteadycutting

В этом году мужчине исполнится 38 – но парикмахер считает, что тот "постарел назад" аж до 21-летнего возраста.

Видео собрало десятки тысяч предпочтений и комментариев от восторженных зрителей.