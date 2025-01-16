Чи має дружба "термін придатності": ось що каже експертка зі стосунків

Деякі дружні стосунки можуть тривати довше, інші – коротше, це життя. Але думка про те, що наша дружба з кимось може мати "термін придатності", дещо зачіпає за живе.

Адже боляче думати, що важливі для нас люди можуть бути поруч обмежений проміжок часу. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає про це докладніше.

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Дружба і її "термін придатності": що слід розуміти

Як каже експертка зі стосунків Сюзанна Деггс-Уайт, дружба може мати "термін придатності", і це набагато більш нормально, ніж ми можемо собі уявити. Чому це так?

Стосунки з нашими друзями зазвичай виникають з 3 причин:

близькість,

спільні інтереси

та перебування на одному життєвому етапі.

Саме це формує зв'язки між дорослими. Але, як і все інше, все це може змінюватися з роками та навіть місяцями.

Експертка пояснила, чому дружба насправді має "термін придатності" / Фото freepik

Через переїзди виникає дистанція, ми менше спілкуємося. Або ми все ще перебуваємо на тому ж етапі життя, а друзі вже перейшли на інший. Це може статися, наприклад, коли хтось створив сім'ї, а хтось – ні. Тобто зникають ті речі, які нас об'єднували.

Усе це ознаки того, що "термін придатності" наближається до кінця:

якщо ми бачимо, що розмови стають все рідшими й рідшими,

що у нас немає часу бути разом, навіть якщо ми цього хочемо,

і що вже не так багато речей нас об'єднують.

Однак ми можемо опинитися і в іншій ситуації, коли набагато зрозуміліше, що дружба рано чи пізно закінчиться:

це коли немає рівності між сторонами,

чи коли є відчуття обов'язку проводити час з цією людиною.

Простіше кажучи, коли відсутність балансу робить стосунки неможливими.