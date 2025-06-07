Звісно, ця обідня дрімота не замінить 8 годин нічного сну, але цілком може відновити якісь втрачені години. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про цю та інші переваги докладніше.
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Переваги денного сну, про які вам варто знати
Фахівці стверджують, що денний сон дозволяє розслабитися, відчувати менше втоми впродовж дня, розвинути більшу пильність та мати кращий настрій. Що стосується переваги для роботи, то ось вона – це краща працездатність, швидша реакція та чіпкіша пам'ять.
Адже після дрімання набагато легше зосередитися на завданнях, зустрічах, за кермом чи в інших ситуаціях, коли втрачати уважність не можна. А ще воно допомагає уникнути імпульсивності та зайвих розчарувань, натомість посилити креативність та вправність мозку.
Ви зможете швидше розв'язувати проблеми та знаходити відповіді й рішення, будете краще виконувати свої щоденні завдання, тренування та будь-які особисті проєкти. Не кажучи вже про те, що з денним сном ви будете підтримувати хороше серцево-судинне здоров'я, а отже з роками мати менший ризик серцевих захворювань та інфарктів.
Обідня дрімота не замінить нічний сон, але вона має низку своїх відчутних переваг / Фото aleksandarlittlewolf@freepik
Як робити перерву на обідній сон правильно, щоб здобути всі його переваги
- Щоб здобути всі переваги дрімоти в обідню перерву, потрібно вдаватися до неї правильно. Найкращий час – середина дня, не пізніше 15:00, щоб дрімота не вплинула на ваш нічний сон.
- Спати вдень варто тоді, коли (і якщо) ви починаєте відчувати втому або сонливість. Плануйте денний сон у ті дні, коли ви знаєте, що будете спати менше вночі. Скажімо, через поїздку, якусь подію або роботу.
- Спати слід у прохолодному та тихому місці, бажано темному та без зайвих речей, які можуть відвертати вашу увагу. В офісі це має бути приватне місце, обов'язково узгоджене з вашим керівником. Але це може бути й ваша машина – комусь вона буде зручнішим варіантом, ніж спати на столі.
- Тривалість сну – від 20 до 30 хвилин. Це важливо, бо довша дрімота може перервати цикл глибокого сну, і ви прокинетеся навіть більше втомленим.