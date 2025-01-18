Ну, просто вони явно натхненні культовим Темним Лицарем. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає про нові Nike Air Max 90 Black/Buff Gold.

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Ось кросівки, які сам Бетмен обрав би для своїх нічних місій

Кросівки Nike Air Max 90 Black/Buff Gold є справжнім витвором стилю. Вони мають дизайн, що підкреслює чорні та золоті деталі. Ця модель, здається, віддає данину естетиці костюма Бетмена.

Бетмен і Nike були пов'язані кілька разів в історії кінематографа. У фільмі 1989 року Тіма Бертона з Майклом Кітоном Бетмен був взутий у спеціальні черевики, створені на основі кросівок Nike, модифікованих щодо обладунків персонажа. Цей зв'язок допоміг зміцнити ідею про те, що спортивне взуття – це не тільки для спорту, але й для виразного стилю в будь-якому контексті.

Запуск нової моделі Air Max 90 Black/Buff Gold здається прямим натяком на всесвіт супергероїв: глибока чорна основа нагадує костюм Темного Лицаря, а золоті акценти – елементи його поясу або гаджети. Тобто це поєднання кольорів є не лише естетично привабливим, але й пов'язане з історією персонажа.

Nike Air Max 90 Black/Buff Gold є справжнім витвором стилю й асоціюються з естетикою Бетмена / Фото виробника

Що стосується конструкції: для верху обрали синтетичні волокна, сітку і шкіру. Таке поєднання забезпечує легкість і повітропроникність, а також міцність, необхідну для повсякденного носіння. А м'який дотик сірого кольору на підошві, люверсах, проміжній підошві та п'ятці додає нотку витонченості та глибини кольору. Модель Black/Buff Gold надійде у продаж навесні 2025 року і коштуватиме близько 140 євро.

Загалом Nike Air Max 90 (спочатку з назвою Air Max III) була випущена в 1990 році. Найбільш помітною і революційною особливістю кросівок на той час був видимий блок Air Max у проміжній підошві. Ця повітряна капсула, розташована в боковині, стала візитівкою Nike і забезпечила рівень комфорту та амортизації, з яким мало яке інше взуття могло зрівнятися. Також дизайн силуету з його кутастими лініями та панелями забезпечив футуристичний, обтічний вигляд, який швидко завоював шанувальників бігу, а згодом і всю культуру кросівок.

За роки існування Air Max 90 зазнали численних трансформацій, адаптацій та перевидань. А проте на чоловічій модній сцені вони є основним елементом, який органічно вписується в міський, спортивний або навіть напівофіційний стиль.