Так, частенько водії під час керування автомобілем припускаються однієї і тієї ж помилки. Про неї детальніше розповідає 24 Канал, посилаючись на видання "Твоя машина".

Варте уваги Запах тухлих яєць може свідчити про суттєві проблеми з вашим автомобілем

Спочатку вимикаємо кондиціонер

Можна звернути увагу, що автомобілісти глушать транспортний засіб, але забувають перед цим вимкнути кондиціонер. Досвідчений механік розповів, чому ця помилка може створити шалений дискомфорт під час поїздок.

Передовсім він закликає звернути увагу на те, що відбувається з авто. Якщо ви відчуваєте неприємний запах у салоні, то це свідчить про те, що ви, як водій, зробили щось не так.

Пояснення неприємному аромату просте. Система кондиціонування автомобіля – ідеальне місце, де можуть активно розмножуватись бактерії. І якщо ви не вимикаєте його перед глушінням двигуна, то всередині скупчується конденсат. А він лиш пришвидшує розростання грибка.

Вимикайте кондиціонер, перш ніг глушити двигун / Фото freepik

Як наголошує механік, щойно ви глушите двигун автомобіля, різко нагріваються зовнішні стінки повітропроводів у просторі під капотом. Внаслідок цього утворюється конденсат. Ви, звичайно ж, можете очистити повітропроводи. Але, якщо продовжити забувати вимикати кондиціонер під час глушіння авто, неприємний запах може знову повернутись.

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Що ж тоді краще зробити? Експерт дав пораду, яку може використати кожен. За його словами, варто за п'ять хвилин до закінчення поїздки привчити себе вимикати кондиціонер. Водночас не слід повністю відключати систему обігріву. Це дозволить процесу стабілізації температури проходити плавно.