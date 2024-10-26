Експерт назвав одну звичку, через яку у вашому авто може розмножуватись пліснява восени

Хоча багато водіїв знають, що волога осіння погода може призвести до запотівання вікон холодними ранками, мало хто усвідомлює, що конденсат також може спричинити появу цвілі в салоні.

Щоб запобігти утворенню проблемної речовини, Даррен Міллер з сервісу купівлі автомобілів BigWantsYourCar.com радить водіям не їсти і не пити в салоні автомобіля восени. Більше про це пише видання Express.

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Чому не варто їсти та пити в авто восени

Мінімізація споживання їжі та напоїв у салоні автомобіля значно зменшує ймовірність появи цвілі. Навіть незначні розливи та крихти можуть створити середовище для росту плісняви,

– наголосив він.

За його словами, це відбувається тому, що органічні матеріали та рідини є ідеальним середовищем для розмноження плісняви. У разі розливу важливо негайно прибрати його, підкреслив експерт.

Намагайтесь якомога рідше їсти в авто восени / Фото jcomp

Аналогічно, BigWantsYourCar.com також радить автомобілістам регулярно чистити салон протягом осіннього сезону.

Хоча все менше водіїв наважуються вийти на вулицю, щоб почистити свій автомобіль у холодну пору року, кілька хвилин з ганчірками можуть бути напрочуд ефективними у видаленні цвілі та запобіганні її появі знову.

Водії, які хочуть запобігти утворенню цвілі, можуть також використовувати осушувач повітря в салоні автомобіля на ніч. Або покласти на лобове скло невеликий мішечок чи шкарпетку з котячим наповнювачем, який вбиратиме вологу з повітря.

Нарешті, Даррен рекомендує регулярно використовувати систему кондиціонування повітря – ще один особливо ефективний спосіб запобігти утворенню плісняви.

Ефективне використання систем опалення та кондиціонування вашого автомобіля – це стратегічний підхід до контролю рівня вологості в салоні,

– наголосив він.

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Ці системи призначені не лише для комфорту. Вони важливі для підтримання сухого та вільного від плісняви середовища. Тому важливо користуватись як системами опалення та кондиціонування, так і прислухатись до інших порад експерта. Вони допоможуть уникнути поширення плісняви у вашому авто.