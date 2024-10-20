Прикро, але з часом фари можуть помутніти – на них впливає пил, бруд, погодні умови тощо. Та хороша новина в тому, що очищення фар – це простий процес, який не потребує спеціальних знань чи інструментів. Один з ефективних способів швидко повернути фарам блиск пропонує портал "Автопілот".
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Усуваємо забрудненість автомобільних фар швидко та ефективно
Забруднені або мутні фари можуть значно знизити видимість і створити небезпечну ситуацію на дорозі, особливо в темну пору доби. Найелементарніше, що можна тут зробити – протерти фари вологою ганчіркою. Але – це не допоможе усунути проблему помутніння лінз.
Тож як зробити так, щоб фари були і чистими, і прозорими та блискучими? Допоможе нашатирний спирт.
- Потрібно змішати 2 столові ложки нашатирю з літром чистої води.
- До цієї рідини слід додати 1 столову ложку картопляного крохмалю.
- А далі цією сумішшю слід ретельно протерти фари.
- Після процедури все витерти насухо м'якою тканиною.
Так, нашатир ефективно видаляє бруд і жир, що накопичується на поверхні пластику. І всього за кілька хвилин ваші фари будуть виглядати як нові.
Очищення фар – це простий процес, головне – не забувати його виконувати / Фото senivpetro@freepik
Пам'ятайте, що регулярний догляд за фарами допоможе зберегти їх у відмінному стані та посилить вашу безпеку на дорозі. А якщо під рукою спирту нема, можна використати й інші доступні засоби. Наприклад:
- Зубна паста. Нанесіть трохи пасти на поверхню фари, ретельно розітріть м'якою тканиною і змийте водою – паста видалить дрібні подряпини та бруд.
- Оцет та сода. Змішайте оцет з харчовою содою до стану пасти, нанесіть на фари та потріть губкою. Потім змийте водою – це природний і безпечний метод видалення нальоту.