Эксперт назвал одну привычку, из-за которой в вашем авто может размножаться плесень осенью

Хотя многие водители знают, что влажная осенняя погода может привести к запотеванию окон холодными утрами, мало кто осознает, что конденсат также может вызвать появление плесени в салоне.

Чтобы предотвратить образование проблемного вещества, Даррен Миллер из сервиса покупки автомобилей BigWantsYourCar.com советует водителям не есть и не пить в салоне автомобиля осенью. Больше об этом пишет издание Express.

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Почему не стоит есть и пить в авто осенью

Минимизация потребления пищи и напитков в салоне автомобиля значительно уменьшает вероятность появления плесени. Даже незначительные разливы и крошки могут создать среду для роста плесени,

– подчеркнул он.

По его словам, это происходит потому, что органические материалы и жидкости являются идеальной средой для размножения плесени. В случае разлива важно немедленно убрать его, подчеркнул эксперт.

Старайтесь как можно реже есть в авто осенью / Фото jcomp

Аналогично, BigWantsYourCar.com также советует автомобилистам регулярно чистить салон в течение осеннего сезона.

Хотя все меньше водителей решаются выйти на улицу, чтобы почистить свой автомобиль в холодное время года, несколько минут с тряпками могут быть удивительно эффективными в удалении плесени и предотвращении ее появления снова.

Водители, которые хотят предотвратить образование плесени, могут также использовать осушитель воздуха в салоне автомобиля на ночь. Или положить на лобовое стекло небольшой мешочек или носок с кошачьим наполнителем, который будет впитывать влагу из воздуха.

Наконец, Даррен рекомендует регулярно использовать систему кондиционирования воздуха – еще один особенно эффективный способ предотвратить образование плесени.

Эффективное использование систем отопления и кондиционирования вашего автомобиля – это стратегический подход к контролю уровня влажности в салоне,

– подчеркнул он.

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Эти системы предназначены не только для комфорта. Они важны для поддержания сухой и свободной от плесени среды. Поэтому важно пользоваться как системами отопления и кондиционирования, так и прислушиваться к другим советам эксперта. Они помогут избежать распространения плесени в вашем авто.