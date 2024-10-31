Не залишайте своє авто на закритому паркінгу, щоб не мати потім проблем
Є водії, які активно користуються автомобілем у теплу пору року. Натомість восени вони віддають перевагу гаражному зберіганню або ж простою на закритому підземному паркінгу.
Здавалося б, це дозволяє вберегти свій транспортний засіб від вибриків погоди. Втім, пише 24 Канал з посиланням на "Автопілот", неприємних наслідків такого зберігання не уникнути.
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Чому не варто залишати авто у підземному паркінгу
Передовсім це стосується приміщень, які погано провітрюються. Зокрема, гаражів і підземних паркінгів. Якщо ваше авто надто довго залишатиметься там, то з часом можуть виникнути проблеми як з кузовом, так і з іншими металевими деталями транспортного засобу.
Власне, навесні власники машин частенько можуть побачити на кузові перші ознаки появи корозії. І це при тому, що транспортний засіб ззовні виглядає ціленьким.
Чому виникає корозія
- Вентиляція відсутня. Як правило, у підземних паркінгах циркуляції повітря недостатньо. Через це волога може накопичуватись як всередині, так і ззовні автомобіля.
- Утворюється конденсат. Коли температура у паркінгу міняється, волога здатна осідати. І робить вона це також на металевих поверхнях. Вода, яка постійно накопичується у западинах, може стати причиною появи іржі.
- Волога скупчується. Власне, відсутність достатньої вентиляції стає на заваді тому, щоб зайва волога випаровувалась. Якщо цього не відбувається, то слід бути готовими до появи корозії металу у певних місцях.
Зберігаймо авто взимку правильно
Для цього необхідно дотриматись кількох простих порад. Вони допоможуть вам вберегти свій транспортний засіб від появи корозії під час зберігання.
- Обирайте правильне приміщення. Так, це може бути гараж або підземний паркінг. Головне – достатня вентиляція. Якщо вона є, то ризик появи корозії буде значно меншим.
- Здійснюйте регулярне провітрювання. Регулярно навідуйтесь у гараж або паркінг. Вивозьте автомобіль на вулицю, а саме приміщення залишіть відчиненим, щоб заходило свіже повітря. Крім того, ви ще й прогріваєте двигун свого авто та здійснюєте циркуляцію рідин усередині.
- Потурбуйтесь про профілактику корозії. Якщо у вас є місця з пошкодженим лакофарбовим покриттям, то слід потурбуватись про них. Саме тут найчастіше з'являється іржа. Обробіть їх або ж усуньте пошкодження, щоб не хвилюватись через корозію.
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Перш ніж заганяти на зиму авто у гараж або підземний паркінг, займіться оглядом свого транспортного засобу. Усуньте пошкодження лакофарбового покриття, потурбуйтесь про вентиляцію. Це дозволить не хвилюватись, що навесні кузов об'їсть іржа.