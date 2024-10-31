Не залишайте своє авто на закритому паркінгу, щоб не мати потім проблем

Є водії, які активно користуються автомобілем у теплу пору року. Натомість восени вони віддають перевагу гаражному зберіганню або ж простою на закритому підземному паркінгу.

Здавалося б, це дозволяє вберегти свій транспортний засіб від вибриків погоди. Втім, пише 24 Канал з посиланням на "Автопілот", неприємних наслідків такого зберігання не уникнути.

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Чому не варто залишати авто у підземному паркінгу

Передовсім це стосується приміщень, які погано провітрюються. Зокрема, гаражів і підземних паркінгів. Якщо ваше авто надто довго залишатиметься там, то з часом можуть виникнути проблеми як з кузовом, так і з іншими металевими деталями транспортного засобу.

Власне, навесні власники машин частенько можуть побачити на кузові перші ознаки появи корозії. І це при тому, що транспортний засіб ззовні виглядає ціленьким.

Чому виникає корозія

Вентиляція відсутня. Як правило, у підземних паркінгах циркуляції повітря недостатньо. Через це волога може накопичуватись як всередині, так і ззовні автомобіля.

Як правило, у підземних паркінгах циркуляції повітря недостатньо. Через це волога може накопичуватись як всередині, так і ззовні автомобіля. Утворюється конденсат. Коли температура у паркінгу міняється, волога здатна осідати. І робить вона це також на металевих поверхнях. Вода, яка постійно накопичується у западинах, може стати причиною появи іржі.

Коли температура у паркінгу міняється, волога здатна осідати. І робить вона це також на металевих поверхнях. Вода, яка постійно накопичується у западинах, може стати причиною появи іржі. Волога скупчується. Власне, відсутність достатньої вентиляції стає на заваді тому, щоб зайва волога випаровувалась. Якщо цього не відбувається, то слід бути готовими до появи корозії металу у певних місцях.

На закритому паркінгу може утворюватись конденсат / Фото wirestock

Зберігаймо авто взимку правильно

Для цього необхідно дотриматись кількох простих порад. Вони допоможуть вам вберегти свій транспортний засіб від появи корозії під час зберігання.

Обирайте правильне приміщення. Так, це може бути гараж або підземний паркінг. Головне – достатня вентиляція. Якщо вона є, то ризик появи корозії буде значно меншим.

Так, це може бути гараж або підземний паркінг. Головне – достатня вентиляція. Якщо вона є, то ризик появи корозії буде значно меншим. Здійснюйте регулярне провітрювання. Регулярно навідуйтесь у гараж або паркінг. Вивозьте автомобіль на вулицю, а саме приміщення залишіть відчиненим, щоб заходило свіже повітря. Крім того, ви ще й прогріваєте двигун свого авто та здійснюєте циркуляцію рідин усередині.

Регулярно навідуйтесь у гараж або паркінг. Вивозьте автомобіль на вулицю, а саме приміщення залишіть відчиненим, щоб заходило свіже повітря. Крім того, ви ще й прогріваєте двигун свого авто та здійснюєте циркуляцію рідин усередині. Потурбуйтесь про профілактику корозії. Якщо у вас є місця з пошкодженим лакофарбовим покриттям, то слід потурбуватись про них. Саме тут найчастіше з'являється іржа. Обробіть їх або ж усуньте пошкодження, щоб не хвилюватись через корозію.

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Перш ніж заганяти на зиму авто у гараж або підземний паркінг, займіться оглядом свого транспортного засобу. Усуньте пошкодження лакофарбового покриття, потурбуйтесь про вентиляцію. Це дозволить не хвилюватись, що навесні кузов об'їсть іржа.