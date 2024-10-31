Не оставляйте свое авто на закрытом паркинге, чтобы не иметь потом проблем

Есть водители, которые активно пользуются автомобилем в теплое время года. Зато осенью они отдают предпочтение гаражному хранению или простою на закрытом подземном паркинге.

Казалось бы, это позволяет уберечь свое транспортное средство от капризов погоды. Впрочем, пишет 24 Канал со ссылкой на "Автопилот", неприятных последствий такого хранения не избежать.

Читайте также Влетите на деньги: эксперт назвал самую распространенную ошибку на мойке самообслуживания

Почему не стоит оставлять авто в подземном паркинге

Прежде всего это касается помещений, которые плохо проветриваются. В частности, гаражей и подземных паркингов. Если ваше авто слишком долго будет оставаться там, то со временем могут возникнуть проблемы как с кузовом, так и с другими металлическими деталями транспортного средства.

Собственно, весной владельцы машин частенько могут увидеть на кузове первые признаки появления коррозии. И это при том, что транспортное средство извне выглядит целым и невредимым.

Почему возникает коррозия

Вентиляция отсутствует. Как правило, в подземных паркингах циркуляции воздуха недостаточно. Поэтому влага может накапливаться как внутри, так и снаружи автомобиля.

Как правило, в подземных паркингах циркуляции воздуха недостаточно. Поэтому влага может накапливаться как внутри, так и снаружи автомобиля. Образуется конденсат. Когда температура в паркинге меняется, влага способна оседать. И делает она это также на металлических поверхностях. Вода, которая постоянно накапливается во впадинах, может стать причиной появления ржавчины.

Когда температура в паркинге меняется, влага способна оседать. И делает она это также на металлических поверхностях. Вода, которая постоянно накапливается во впадинах, может стать причиной появления ржавчины. Влага скапливается. Собственно, отсутствие достаточной вентиляции мешает тому, чтобы лишняя влага испарялась. Если этого не происходит, то следует быть готовыми к появлению коррозии металла в определенных местах.

На закрытом паркинге может образовываться конденсат / Фото wirestock

Храните авто зимой правильно

Для этого необходимо соблюсти несколько простых советов. Они помогут вам уберечь свое транспортное средство от появления коррозии во время хранения.

Выбирайте правильное помещение. Так, это может быть гараж или подземный паркинг. Главное – достаточная вентиляция. Если она есть, то риск появления коррозии будет значительно меньше.

Так, это может быть гараж или подземный паркинг. Главное – достаточная вентиляция. Если она есть, то риск появления коррозии будет значительно меньше. Осуществляйте регулярное проветривание. Регулярно наведывайтесь в гараж или паркинг. Вывозите автомобиль на улицу, а само помещение оставьте открытым, чтобы заходил свежий воздух. Кроме того, вы еще и прогреваете двигатель своего авто и осуществляете циркуляцию жидкостей внутри.

Регулярно наведывайтесь в гараж или паркинг. Вывозите автомобиль на улицу, а само помещение оставьте открытым, чтобы заходил свежий воздух. Кроме того, вы еще и прогреваете двигатель своего авто и осуществляете циркуляцию жидкостей внутри. Позаботьтесь о профилактике коррозии. Если у вас есть места с поврежденным лакокрасочным покрытием, то следует позаботиться о них. Именно здесь чаще всего появляется ржавчина. Обработайте их или устраните повреждения, чтобы не волноваться из-за коррозии.

Смотрите также Каким должен быть идеальный пробег у подержанного авто: эксперт назвал цифру, которая должна насторожить вас

Прежде чем загонять на зиму авто в гараж или подземный паркинг, займитесь осмотром своего транспортного средства. Устраните повреждения лакокрасочного покрытия, позаботьтесь о вентиляции. Это позволит не волноваться, что весной кузов объест ржавчина.