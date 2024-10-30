Фахівець, який займається підбором автомобілів, розповів Ampercar більше про пробіг вживаних машин. Він назвав цифру, яка має вас насторожити та відмовити від покупки.

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Яким має бути пробіг вживаного авто

На платформах з продажу автомобілів можна побачити сотні оголошень. Але ж як серед них обрати те, яке може зацікавити саме вас. Здавалося б, обираємо варіанти, де власник пише про пробіг 10 – 15 тисяч кілометрів на своєму трирічному авто. Втім, робити цього не варто. Така скромна цифра може свідчити про те, що її скрутили перед продажем.

Водночас насторожити мають і варіанти, коли трирічне авто від'їздило 150, а то й більше тисяч кілометрів. Це свідчить про те, що транспортний засіб використовували у комерційних цілях: доставка, таксі тощо. Якщо ви таки хочете авто, якому три роки, то оптимальним буде пробіг у межах 50 – 60 тисяч кілометрів.

Якщо ж автівці п'ять років, то за цей час вона може подолати вже цілих 100 тисяч кілометрів. У середньому, на рік життя машини припадає 15 – 25 тисяч кілометрів, зауважує експерт. Водночас наголошуємо, що цей показник середньостатистичний і може відрізнятися залежно від активності використання.

Перед покупкою ретельно огляньте автомобіль / Фото prostooleh

На що ще звернути увагу

Історія технічного обслуговування автомобіля також може допомогти оцінити реальний його пробіг. Його транспортний засіб має проходити в офіційного дилера, який залишає відмітки про огляд. Буває так, що відповідної інформації немає. Тут на допомогу можуть прийти фахівці. Вони займуться зразковою оцінкою, оглядаючи стан кузова авто та його транспортного засобу.

До слова, раз ми вже заглянули всередину, то і тут є на що звернути увагу. Про те, що машину експлуатували активніше, ніж хочуть подати, свідчать потертості крісла, ручки коробки переключення передачі, а також педалі. Також видає "старість" стан ременів безпеки та подряпини, які можна побачити на кнопках і дверних ручках.

Як же ж без лакофарбового покриття? Звичайно ж, ніяк. Експерт пропонує глянути на наявні пошкодження, сколи як на передньому бампері, так і на капоті. Крім того, не в останню чергу слід звернути увагу на гальмівні диски.

Бачите пробіг у 50 тисяч кілометрів у парі з люфтом дверей і подряпаним лобовим склом? Варто насторожитись, адже висока ймовірність, що у цьому випадку недобросовісний водій скрутив показники одометра.

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Хай там як, цілком і повністю покладатись на зовнішній огляд автівки не варто. Довіряйте, але перевіряйте. Запропонуйте відвезти автомобіль на огляд. Краще заплатити тисячу – другу за висновок експертів, ніж тисячі доларів вкласти в автівку, яка більше часу проведе на сервісі, а не на дорогах.