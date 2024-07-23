За опитуванням 839 працівників червня 2022 року соціологічного інституту Opinionway, 81% вважають, що перерва необхідна з ментального погляду, а 76% – з фізичного. З юридичного погляду перерва також важлива: компанії мають брати на себе зобов'язання оплачувати перерви під час робочої зміни.

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Отже, перерви є необхідною частиною робочого дня. І ось які корисні наслідки вони мають для працівників та компанії.

Чому важливо робити перерви на роботі

Щоб бути більш ефективним і зосередженим. Згідно з оглядом 22 міжнародних досліджень, опублікованих в PLOS ONE, в ідеалі ви повинні робити перерву від 1 до 10 хвилин кожні 50 хвилин, щоб підтримувати оптимальний рівень концентрації. Дослідники виявили, що люди, які працюють безперервно, відчувають зниження концентрації уваги, досягаючи найнижчого рівня в середньому через 90 хвилин. З іншого боку, люди, які роблять короткі перерви від 5 до 10 хвилин щогодини, як правило, більш сконцентровані та продуктивні.

Перерви є необхідною частиною робочого дня з багатьох причин / Фото freepik

Для підтримки фізичного здоров'я. Тривале сидіння може мати шкідливі наслідки. А більшість офісних робіт пов'язані з особливою сидячою роботою протягом дня. За даними Американської асоціації серця, ці тривалі періоди малорухливості пов'язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань і діабету. З іншого боку, дослідження, опубліковане в Journal of Occupational and Environmental Medicine, показало, що працівники, які робили регулярні перерви, щоб встати й порухатися, мали на 31% менше шансів на розвиток проблем зі здоров'ям опорно-рухового апарату.

Щоб бути в кращому настрої. Незалежно від того, чи це стосується стосунків з колегами, чи прийняття швидких рішень, перерви мають більш ніж корисний ефект. Вони дозволяють вашому розуму відпочити й відновитися, заохочуючи відкритість і творчість. Дослідження Стенфордського університету показало, що ходьба, навіть протягом коротких періодів, може підвищити креативність на 60%. Ба більше, дослідження, опубліковане в журналі Thinking Skills and Creativity, вказує на те, що перерви, особливо якщо вони містять діяльність, не пов'язану з роботою, можуть покращити здатність розв'язувати проблеми у нестандартні способи, що є дуже затребуваною якістю.