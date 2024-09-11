Чому не варто дивитися соцмережі перед тренуванням

А ви дивитеся у соціальні мережі в роздягальні – перед тим, як почати тренування в спортзалі? Якщо так, то, можливо, ви почуваєтеся більш втомленим, менш схильним до фізичних вправ, невмотивованим та позбавленим енергії.

У Бразилії провели дослідження, яке вивчало вплив на тренування розумової втоми від перегляду соціальних мереж на смартфоні протягом 30 хвилин перед тренуванням. Виявилося, що інстаграм, тікток чи фейсбук перед тренуванням (яке має допомогти вам прожити довше і здоровіше) може фактично погіршити ваші результати.

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Соціальні мережі, розумова втома та тренування

У дослідженні (опубліковане в Національній медичній бібліотеці США з назвою "Психічна втома від використання смартфонів знижує об'ємне навантаження в силових тренуваннях") брали участь 2 групи постійних відвідувачів спортзалу.

Перша група протягом 30 хвилин перед тренуванням дивилася документальний фільм, а друга – соцмережі. Потім обидві групи виконали по 3 підходи присідань із 80% максимальної ваги, яку вони могли підняти за 15 повторень.

Результат другої групи виявився гіршим, ніж у групи, яка дивилася телевізор: її учасники виконали в середньому на 15% менше роботи й показали більшу втому під час тесту. Це привело дослідників до висновку, що різниця в результатах може бути пов'язана з більшою розумовою втомою від використання соціальних мереж.

Перегляд інстаграму, тіктока чи фейсбуку перед тренуванням може погіршити ваші результати / Фото wayhomestudio@freepik

Розумова втома – це часто ігнорований фактор у спорті. А вона ж може знижувати мотивацію і здатність концентруватися, що призводить до погіршення результатів. І це підтвердило не одне дослідження.

Соціальні мережі як джерело стресу та виснаження

Соціальні мережі є основним джерелом стресу і розумової втоми, якщо ними надмірно користуватися. Безліч досліджень це доводять: тривале використання соцмереж підвищує рівень гормону стресу кортизолу. Тому перегляд тіктока або інстаграму перед тренуванням може призвести до сенсорного перевантаження, що знижує розумову енергію, необхідну для виконання складного тренування.

Крім того, дослідження Університету Пенсильванії 2018 року показало, що відключення від соціальних мереж значно зменшує симптоми тривоги, які тісно пов'язані з розумовою втомою. Тобто зменшення впливу соцмереж, особливо перед фізичними навантаженнями, допоможе зберегти розумову енергію та підвищити продуктивність.

Отже, щоб здобути максимальну користь від тренувань, дуже важливо контролювати використання соціальних мереж і докласти зусиль, щоб подумки вимкнутися перед тренуванням.

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