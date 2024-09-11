Почему не стоит смотреть соцсети перед тренировкой

А вы смотрите социальные сети в раздевалке – перед тем, как начать тренировку в спортзале? Если да, то, возможно, вы чувствуете себя более уставшим, менее склонным к физическим упражнениям, немотивированным и лишенным энергии.

В Бразилии провели исследование, которое изучало влияние на тренировку умственной усталости от просмотра социальных сетей на смартфоне в течение 30 минут перед тренировкой. Оказалось, что инстаграм, тикток или фейсбук перед тренировкой (которая должна помочь вам прожить дольше и здоровее) может фактически ухудшить ваши результаты.

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Социальные сети, умственная усталость и тренировки

В исследовании (опубликовано в Национальной медицинской библиотеке США с названием "Психическая усталость от использования смартфонов снижает объемную нагрузку в силовых тренировках") участвовали 2 группы постоянных посетителей спортзала.

Первая группа в течение 30 минут перед тренировкой смотрела документальный фильм, а вторая – соцсети. Затем обе группы выполнили по 3 подхода приседаний с 80% максимального веса, который они могли поднять за 15 повторений.

Результат второй группы оказался хуже, чем у группы, которая смотрела телевизор: её участники выполнили в среднем на 15% меньше работы и показали большую усталость во время теста. Это привело исследователей к выводу, что разница в результатах может быть связана с большей умственной усталостью от использования социальных сетей.

Просмотр инстаграма, тиктока или фейсбука перед тренировкой может ухудшить ваши результаты / Фото wayhomestudio@freepik

Умственная усталость – это часто игнорируемый фактор в спорте. А она ведь может снижать мотивацию и способность концентрироваться, что приводит к ухудшению результатов. И это подтвердило не одно исследование.

Социальные сети как источник стресса и истощения

Социальные сети являются основным источником стресса и умственной усталости, если ими чрезмерно пользоваться. Множество исследований это доказывают: длительное использование соцсетей повышает уровень гормона стресса кортизола. Поэтому просмотр тиктока или инстаграма перед тренировкой может привести к сенсорной перегрузке, что снижает умственную энергию, необходимую для выполнения сложной тренировки.

Кроме того, исследование Университета Пенсильвании 2018 года показало, что отключение от социальных сетей значительно уменьшает симптомы тревоги, которые тесно связаны с умственной усталостью. То есть уменьшение влияния соцсетей, особенно перед физическими нагрузками, поможет сохранить умственную энергию и повысить производительность.

Итак, чтобы получить максимальную пользу от тренировок, очень важно контролировать использование социальных сетей и приложить усилия, чтобы мысленно выключиться перед тренировкой.

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