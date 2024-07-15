Правило Білла Гейтса 1 – 5 допоможе втримати успіх та впевненість у собі

Білл Гейтс має багато козирів у рукаві, оперуючи різними інструментами для досягнення успіху. Творець Microsoft дуже чітко усвідомлює, що успіх і хороші звички йдуть пліч-о-пліч.

Правильні звички можуть допомогти вам краще працювати, підтримувати свою енергію, мати більше здібностей, кращу здатність приймати рішення. Також уникнути стагнації й відставання з плином часу і розвитком світу.

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Це просте правило допомагає продуктивності та зростанню

Гейтс любить читати, любить мити посуд, щоб розслабитися перед сном, любить досліджувати нові технології та бути серед людей, які можуть його надихнути та навчити чомусь. І все це для того, щоб досягати цілей, будуючи успішне життя.

Він застосовує і певні правила, які дозволяють підвищити свою продуктивність, поліпшити показники, навчитися довіряти собі та розвинути свою впевненість. Одне з таких – це правило 1 – 5.

слід присвячувати 1 годину на день вивченню чогось нового протягом 5 днів на тиждень. Це може бути мова, деталі предмета, який вас цікавить, але який ви ще не опанували, нове хобі чи музика.

Вивчення нового підвищує вашу креативність, яка, за словами Бернара Арно (найбагатшої людини світу у 2024 році), характеризує найуспішніших людей і вирізняє їх з-поміж інших.

Правило 1 – 5 Гейтса не тільки корисне для роботи, а й може допомогти стати щасливішим / Фото АР

BBC пояснює, що коли ви вивчаєте щось нове, "це не тільки дає вам можливість зосередитися на завданні, заземлити себе в моменті й заспокоїти мозок, але й має потенціал непомітно і дуже важливо переформатувати ваш мозок і те, як ви думаєте про себе".

Вивчення нової навички – це відчутне тренування мозку. А якщо ви кидаєте виклик мозку тим, чого він ніколи раніше не робив, то можете зменшити стрес, створити нові мозкові зв'язки, привести тіло в стан потоку, вивільнити дофамін, зробити себе щасливішими й потенційно розумнішим.

А якщо ви кидаєте виклик мозку тим, чого він ніколи раніше не робив, то можете зменшити стрес, створити нові мозкові зв'язки, привести тіло в стан потоку, вивільнити дофамін, зробити себе щасливішими й потенційно розумнішим. Коли ви здобудете більше знань або навичок, ви також можете підвищити свою самооцінку і набути впевненості в собі. Що своєю чергою робить вас більш схильним наважитися запропонувати ідею або проєкт, попросити про підвищення або погоджуватися на більшу відповідальність чи кращу роботу.

Усе це не тільки корисно для професійного успіху, але й може допомогти побудувати щасливіше життя і відчути більше задоволення від того, що ви робите.