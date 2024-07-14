Одна з таких порад стала основою його успіху і причиною того, що Apple сьогодні є багатомільярдною компанією. Ця порада надійшла від батька Джобса ще в його юності.

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Джобс був відкритий до добрих порад – одна з таких виявилася ключовою

Усі найбагатші та найуспішніші люди світу мають кілька порад у рукаві, правил, які вони не порушують, і кількох людей, на яких рівняються і від яких навчилися. Найкраща порада для Стіва Джобса, яку він передав Тіму Куку та компанії, походить від уроку, який дав йому батько в дитинстві.

Пол Джобс сказав синові, що потрібно завжди прагнути робити все правильно і дбати навіть про найдрібніші деталі, навіть якщо ти думаєш, що це те, що інші люди не помітять або не побачать. Волтер Ісаксон, біограф Стіва Джобса, наводить цитату:

Ти повинен зробити задню частину паркану, яку ніхто не побачить, такою ж привабливою, як і передня частина паркану. Навіть якщо ніхто цього не побачить, ти це знатимеш, і це покаже, що ти прагнеш зробити щось досконале.

Саме тому Джобс не просто думав про створення комп'ютерів і смартфонів, він думав про дизайн, кольори, матеріали й навіть гвинти, які буде використовувати для своїх пристроїв, щоб вони не тільки добре працювали, але й виглядали бездоганно зовні та всередині.

Найкращу пораду Стів Джобс почув ще в юності від батька / Фото AP

Це давало йому душевний спокій і впевненість, а також допомагало диференціювати продукти Apple від продуктів конкурентів і зробити його бренд знаковим і навіть модним.

Це також допомагає думати про реалізацію ідей, про те, як зменшити кількість помилок і переконатися, що кожна частина процесу є правильною, щоб ви також могли пишатися і відчувати задоволення від того, що робите.

і відчувати задоволення від того, що робите. Це проста порада, але це правда: у світі, повному хороших ідей і великої конкуренції, деталі мають значення і можуть змусити людей віддати перевагу одному проєкту, ідеї або продукту над іншим, збільшуючи шанси на успіх для тих, хто готовий робити все правильно і працювати трохи важче, щоб створити щось якісне.

І, що найважливіше, це можна застосовувати в будь-яких ситуаціях – від шкільних завдань до запуску нового підприємства.