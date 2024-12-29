Експерти зі сну пояснили, чому люди іноді зриваються о 4 ранку

Буває, ви іноді прокидаєтеся о 4 ранку, вдивляючись у темряву з почуттям розчарування та інтриги? Це дратує, і це може бути не просто особливістю вашого режиму сну.

Ліза Артіс зі The Sleep Charity і докторка Маріям Малік з Pall Mall Medical поділилися деякими цікавими фактами з цього приводу. 24 Канал із посиланням на Daily Star розповідає докладніше.

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Чому ми часто неприємно прокидаємося о 4 ранку

Дослідження, проведене компанією Bupa, виявило, що 32 мільйони британців прокидаються о 4 ранку. Було опитано 4 000 дорослих, і понад три п'ятих із них зривалися посеред ночі.

Ми починаємо відчувати менш глибокий сон приблизно через 4 – 5 годин. І цей перехід може змусити вас прокинутися. Тобто якщо ви лягаєте спати об 11 вечора, не дивно, що 4 ранку ніби спрацьовує ваш внутрішній будильник. І є досить багато речей, які можуть спровокувати такі ранні пробудження.

Гормони є головними тут гравцями. Сон регулюють рівні 2 гормонів – мелатоніну і кортизолу, які регулярно змінюються протягом доби. Мелатонін допомагає вам заснути, а кортизол – прокинутися і підтримувати бадьорість.

Якщо ви маєте жахливі пробудження серед ночі, перед сном варто зайнятися заспокійливими видами діяльності, такими як читання, прослуховування легкої музики, глибоке дихання або медитація. І, звісно, слід відмовитися від екранів перед сном (світло від пристроїв може пригнічувати вироблення мелатоніну).

Прокидання серед ночі дратують, на щастя – проти них є засоби / Фото freepik

Також остерігайтеся кофеїнових поштовхів, алкогольних коктейлів на ніч, переїдання цукру та великих порцій їжі. Краще вдатися до багатих на білок і магній перекусів, як-от круто зварені яйця, сир, гарбузове насіння, шпинат, темний шоколад, кеш'ю або навіть шматочок курячого м'яса.

Якщо ваш сон переривається відвідуванням туалету, слід скоротити кількість питва за 2 години сном і забігати до туалету безпосередньо перед укладанням в ліжко.

Окрім цього всього експерти радять тримати біля ліжка щоденник і записувати туди все, що вас турбує перед сном. Ця практика може допомогти викинути ваші побоювання з голови.

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