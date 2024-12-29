Эксперты по сну объяснили, почему люди иногда срываются в 4 утра

Бывает, вы иногда просыпаетесь в 4 утра, вглядываясь в темноту с чувством разочарования и интриги? Это раздражает, и это может быть не просто особенностью вашего режима сна.

Лиза Артис из The Sleep Charity и доктор Мариям Малик из Pall Mall Medical поделились некоторыми интересными фактами по этому поводу. 24 Канал со ссылкой на Daily Star рассказывает подробнее.

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Почему мы часто неприятно просыпаемся в 4 утра

Исследование, проведенное компанией Bupa, выявило, что 32 миллиона британцев просыпаются в 4 утра. Было опрошено 4 000 взрослых, и более трех пятых из них срывались посреди ночи.

Мы начинаем испытывать менее глубокий сон примерно через 4 – 5 часов. И этот переход может заставить вас проснуться. То есть если вы ложитесь спать в 11 вечера, неудивительно, что 4 утра будто срабатывает ваш внутренний будильник. И есть достаточно много вещей, которые могут спровоцировать такие ранние пробуждения.

Гормоны являются главными здесь игроками. Сон регулируют уровни 2 гормонов – мелатонина и кортизола, которые регулярно меняются в течение суток. Мелатонин помогает вам заснуть, а кортизол – проснуться и поддерживать бодрость.

Если вы имеете ужасные пробуждения среди ночи, перед сном стоит заняться успокаивающими видами деятельности, такими как чтение, прослушивание легкой музыки, глубокое дыхание или медитация. И, конечно, следует отказаться от экранов перед сном (свет от устройств может подавлять выработку мелатонина).

Пробуждения среди ночи раздражают, к счастью – против них есть средства / Фото freepik

Также остерегайтесь кофеиновых толчков, алкогольных коктейлей на ночь, переедания сахара и больших порций пищи. Лучше прибегнуть к богатым на белок и магний перекусам, например круто сваренные яйца, творог, тыквенные семечки, шпинат, темный шоколад, кешью или даже кусочек куриного мяса.

Если ваш сон прерывается посещением туалета, следует сократить количество питья за 2 часа сном и забегать в туалет непосредственно перед укладыванием в постель.

Кроме этого всего эксперты советуют держать возле кровати дневник и записывать туда все, что вас беспокоит перед сном. Эта практика может помочь выбросить ваши опасения из головы.

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