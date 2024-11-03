Чому восени нам так хочеться залишатися під ковдрою – і що з цим робити

Літо неминуче завершується, а за ним приходить осіння втома. Наша енергія вичерпується, здається, разом з опаданням листя.

Ця природна втома змушує нас проміняти бажання виходити в люди на пледи та теплі вечори під нові серії улюблених шоу. Але чому так відбувається і чи можна з цим щось зробити? 24 Канал із посиланням на GQ дає відповідь.

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Зимовий час і мелатонін

Коли дні стають коротшими, вироблення мелатоніну (гормону, який регулює сон) збільшується, занурюючи нас у сонливість, якої важко уникнути.

Коли світла стає менше, наш циркадний ритм (внутрішній годинник, який регулює цикл сну і неспання) дещо вибивається з колії.

Простіше кажучи, оскільки пізно вранці ще темно, а рано ввечері вже темно, наш організм може думати, що це час спати.

Моральний дух

Втома часто йде пліч-о-пліч з відсутністю мотивації, а осінь – це саме той сезон, коли наш моральний дух може зазнати удару.

Наш організм реагує на зменшення кількості світла загальним сповільненням, іноді навіть "осінньою хандрою".

Протистояти цьому покликані теплі напої та перерви на природі, щоб зануритися в осінні барви. Все це стимулює вироблення серотоніну – гормону щастя.

Наш організм реагує на зменшення кількості світла загальним сповільненням, але це можна "обійти" / Фото gpointstudio@freepik

Вітамін С, магній та гідратація

Перехід до осені – це також ідеальний час для збільшення споживання вітаміну С (цитрусові, ківі) та магнію (банани, горіхи).

Ці елементи допомагають боротися з фізичною та розумовою втомою.

І не можна забувати про гідратацію, оскільки навіть легке зневоднення може бути однією з основних причин постійного відчуття втоми, навіть якщо ви не докладаєте значних зусиль.

Режим виживання

Щоб відчувати себе краще восени, адаптуйтеся до довкілля. Навіть якщо ваш інстинкт вимагає залишатися в теплі під ковдрою, змусьте себе до бодай невеликої фізичної активності.

Байдуже, чи це проста прогулянка, чи приведення до ладу гардероба – будь-яка активність може стати справжнім зарядом енергії.

Бо наш організм намагається пристосуватися до переходу. На щастя, за допомогою кількох енергетичних порад ми можемо зробити осінь нашим союзником, залишаючись бадьорими та динамічними.

Що стосується сну, намагайтеся дотримуватися режиму дня і максимально використовувати денне світло. Навіть якщо це означає пити каву на терасі.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.