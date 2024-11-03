Чому восени нам так хочеться залишатися під ковдрою – і що з цим робити

3 листопада 2024, 21:28
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Автор: Едуард Хомченко

Літо неминуче завершується, а за ним приходить осіння втома. Наша енергія вичерпується, здається, разом з опаданням листя.

Ця природна втома змушує нас проміняти бажання виходити в люди на пледи та теплі вечори під нові серії улюблених шоу. Але чому так відбувається і чи можна з цим щось зробити? 24 Канал із посиланням на GQ дає відповідь.

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Зимовий час і мелатонін

  • Коли дні стають коротшими, вироблення мелатоніну (гормону, який регулює сон) збільшується, занурюючи нас у сонливість, якої важко уникнути.
  • Коли світла стає менше, наш циркадний ритм (внутрішній годинник, який регулює цикл сну і неспання) дещо вибивається з колії.

Простіше кажучи, оскільки пізно вранці ще темно, а рано ввечері вже темно, наш організм може думати, що це час спати.

Моральний дух

  • Втома часто йде пліч-о-пліч з відсутністю мотивації, а осінь – це саме той сезон, коли наш моральний дух може зазнати удару.
  • Наш організм реагує на зменшення кількості світла загальним сповільненням, іноді навіть "осінньою хандрою".

Протистояти цьому покликані теплі напої та перерви на природі, щоб зануритися в осінні барви. Все це стимулює вироблення серотоніну – гормону щастя.

Наш організм реагує на зменшення кількості світла загальним сповільненням, але це можна "обійти" / Фото gpointstudio@freepik

Вітамін С, магній та гідратація

  • Перехід до осені – це також ідеальний час для збільшення споживання вітаміну С (цитрусові, ківі) та магнію (банани, горіхи).
  • Ці елементи допомагають боротися з фізичною та розумовою втомою.

І не можна забувати про гідратацію, оскільки навіть легке зневоднення може бути однією з основних причин постійного відчуття втоми, навіть якщо ви не докладаєте значних зусиль.

Отже, чому ж ми втомлюємося восени? Бо наш організм намагається пристосуватися до переходу. На щастя, за допомогою кількох енергетичних порад ми можемо зробити осінь нашим союзником, залишаючись бадьорими та динамічними.

Режим виживання

  • Щоб відчувати себе краще восени, адаптуйтеся до довкілля. Навіть якщо ваш інстинкт вимагає залишатися в теплі під ковдрою, змусьте себе до бодай невеликої фізичної активності.
  • Байдуже, чи це проста прогулянка, чи приведення до ладу гардероба – будь-яка активність може стати справжнім зарядом енергії.

Що стосується сну, намагайтеся дотримуватися режиму дня і максимально використовувати денне світло. Навіть якщо це означає пити каву на терасі.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.