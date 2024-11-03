Почему осенью нам так хочется оставаться под одеялом – и что с этим делать

Лето неизбежно завершается, а за ним приходит осенняя усталость. Наша энергия исчерпывается, кажется, вместе с опадением листьев.

Эта естественная усталость заставляет нас променять желание выходить в люди на пледы и теплые вечера под новые серии любимых шоу. Но почему так происходит и можно ли с этим что-то сделать? 24 Канал со ссылкой на GQ дает ответ.

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Зимнее время и мелатонин

Когда дни становятся короче, выработка мелатонина (гормона, который регулирует сон) увеличивается, погружая нас в сонливость, которой трудно избежать.

Когда света становится меньше, наш циркадный ритм (внутренние часы, которые регулируют цикл сна и бодрствования) несколько выбивается из колеи.

Проще говоря, поскольку поздно утром еще темно, а рано вечером уже темно, наш организм может думать, что это время спать.

Моральный дух

Усталость часто идет бок о бок с отсутствием мотивации, а осень – это именно тот сезон, когда наш моральный дух может получить удар.

Наш организм реагирует на уменьшение количества света общим замедлением, иногда даже "осенней хандрой".

Противостоять этому призваны теплые напитки и перерывы на природе, чтобы окунуться в осенние краски. Все это стимулирует выработку серотонина – гормона счастья.

Наш организм реагирует на уменьшение количества света общим замедлением, но это можно "обойти" / Фото gpointstudio@freepik

Витамин С, магний и гидратация

Переход к осени – это также идеальное время для увеличения потребления витамина С (цитрусовые, киви) и магния (бананы, орехи).

Эти элементы помогают бороться с физической и умственной усталостью.

И нельзя забывать о гидратации, поскольку даже легкое обезвоживание может быть одной из основных причин постоянного ощущения усталости, даже если вы не прилагаете значительных усилий.

Режим выживания

Чтобы чувствовать себя лучше осенью, адаптируйтесь к окружающей среде. Даже если ваш инстинкт требует оставаться в тепле под одеялом, заставьте себя к хотя бы небольшой физической активности.

Неважно, или это простая прогулка, или приведение в порядок гардероба – любая активность может стать настоящим зарядом энергии.

Потому что наш организм пытается приспособиться к переходу. К счастью, с помощью нескольких энергетических советов мы можем сделать осень нашим союзником, оставаясь бодрыми и динамичными.

Что касается сна, старайтесь соблюдать режим дня и максимально использовать дневной свет. Даже если это означает пить кофе на террасе.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.