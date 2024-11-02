Багато хто з нас дотримується певної процедури догляду за шкірою або прийняття душу. При цьому часто роками повторюючи одні й ті ж способи миття та сушіння, пише 24 Канал із посиланням на Daily Star.

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Дерматологиня суворо застерегла тих, хто робить це у душі

Гуру догляду за шкірою докторка Аамна Адель регулярно ділиться порадами в соціальних мережах. Вона має понад 530 тисяч підписників в інстаграмі. І от вона попереджає, що деякі звичні процедури для душу можуть завдати більше шкоди, ніж користі.

Нещодавно вона поділилася 3 гігієнічними практиками, до яких ніколи б не вдалася як дерматологиня. Одна з них – використання губки для душу або мочалки.

Ви можете подумати, що це допоможе вашій шкірі стати чистою і блискучою, але ви помиляєтесь. Це одна з найогидніших речей, тому що вони просто сидять у вашому душі, збираючи бактерії, грибок, плісняву, а потім ви буквально розносите їх по всьому тілу,

– пояснила лікарка.

Натомість Адель рекомендує просто мити тіло руками. Або силіконова рукавичка – це чудова альтернатива, набагато гігієнічніша.

Деякі звичні процедури для душу можуть завдати більше шкоди, ніж користі / Фото freepik

Вона також не радить користуватися жіночими засобами гігієни, бо ті насправді дуже сушать. Краще навіть брати універсальні засоби для делікатного миття. І, звісно, використовувати окремі рушники для тіла та обличчя.

Я б ніколи не використовувала той самий рушник, яким витираю пах і ноги, і той, яким витираю обличчя, тому що саме так поширюється грибкова інфекція, якщо вона у вас є,

– наголосила Адель.

Так, у коментарях багато людей були шоковані, особливо порадою щодо мочалок. Як завжди, комусь це сподобалося, а хтось відкинув ідею.

"Я найбільш схиблена на гігієні людина, яку я знаю, і я використовую мочалку все своє життя. Викидаю її завтра!"

"Це на 1000% корисно. Мочалки в душовій завжди мокрі, що не може бути добре".

"Я користуюся мочалками все своє життя, моя сім'я також, і жодної шкірної інфекції взагалі".

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