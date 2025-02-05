Для чого потрібні чорні крапки на лобовому склі автомобіля: водії лише зараз це збагнули

Маленькі чорні крапки на лобовому склі вашої машини не для краси й не просто так. Вони там для того, щоб допомогти вам їздити безпечніше.

Про що мовиться? Про візерунок з маленьких чорних крапок, розташованих дуже специфічно на краю лобового скла. А навіщо вони там – пише 24 Канал із посиланням на Express.

Дивіться також Розведуть на шалені гроші: фрази-табу, які не можна говорити тим, хто лагодить ваше авто

Чорні цятки на лобовому – для чого вони в авто

Вони можуть здатися простим елементом дизайну, але ні – ці крихітні точки на лобовому виконують важливі функції. Чорні крапки є частиною керамічного шару чорної фарби, яку запікають у склі під час виробництва. Її називають frit (фрита).

Розташована переважно по краю лобового скла, фрита зазвичай розширюється всередину у формі точкового візерунка, відомого як "точкова матриця". Вона є дійсно хорошим прикладом розумної інженерії. Можливо, ви не помічали її раніше, а вона тим часом чудово захищала як вас, так і ваше лобове скло.

Насправді водії тільки зараз збагнули це та почали усвідомлювати важливість фрити. На Reddit досі багато хто запитував: "Що це за чорні точки?" А почувши відповідь, дякував.

Крихітні точки на лобовому виконують важливі функції / Фото pvproductions@freepik

"Дякую, я давно цікавився цим питанням, але завжди забував запитати".

"Так! Мені завжди було цікаво, але ніколи не спадало на думку запитати".

То що ж конкретно роблять ці недооцінені чорні точки? Вони допомагають рівномірно розподіляти температуру.

Без них суцільна чорна смуга фріти нагрівається набагато швидше, ніж решта лобового скла. А чим менше чорного на склі, тим менше тепла воно поглинає – ось чому крапки поступово зникають, щоб допомогти розподілити тепло більш рівномірно і запобігти деформації або навіть розтріскуванню (фріта ще й захищає клей, що з'єднує скло з рамою автомобіля, зменшуючи ризик його руйнування під впливом тепла або ультрафіолету).

Цей елемент дизайну автомобіля має й інші корисні функції. До прикладу, без цих точок контраст між чорною смугою і прозорим склом був би занадто помітним, тоді як точковий малюнок створює поступове вицвітання, роблячи перехід більш плавним і легким для очей.