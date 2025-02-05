О чем речь? Об узоре из маленьких черных точек, расположенных очень специфически на краю лобового стекла. А зачем они там – пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Черные точки на лобовом – для чего они в авто

Они могут показаться простым элементом дизайна, но нет – эти крошечные точки на лобовом выполняют важные функции. Черные точки являются частью керамического слоя черной краски, которую запекают в стекле во время производства. Ее называют frit (фрита).

Расположенная преимущественно по краю лобового стекла, фрита обычно расширяется внутрь в форме точечного узора, известного как "точечная матрица". Она является действительно хорошим примером умной инженерии. Возможно, вы не замечали ее раньше, а она тем временем прекрасно защищала как вас, так и ваше лобовое стекло.

На самом деле водители только сейчас осознали это и начали понимать важность фриты. На Reddit до сих пор многие спрашивали: "Что это за черные точки?" А услышав ответ, благодарили.

Крошечные точки на лобовом выполняют важные функции / Фото pvproductions@freepik

"Спасибо, я давно интересовался этим вопросом, но всегда забывал спросить".

"Да! Мне всегда было интересно, но никогда не приходило в голову спросить".

Так что же конкретно делают эти недооцененные черные точки? Они помогают равномерно распределять температуру.

Вот как это работает. Без них сплошная черная полоса фриты нагревается намного быстрее, чем остальное лобовое стекло. А чем меньше черного на стекле, тем меньше тепла оно поглощает – вот почему точки постепенно исчезают, чтобы помочь распределить тепло более равномерно и предотвратить деформацию или даже растрескивание (фрита еще и защищает клей, соединяющий стекло с рамой автомобиля, уменьшая риск его разрушения под воздействием тепла или ультрафиолета).

Этот элемент дизайна автомобиля имеет и другие полезные функции. К примеру, без этих точек контраст между черной полосой и прозрачным стеклом был бы слишком заметным, тогда как точечный рисунок создает постепенное выцветание, делая переход более плавным и легким для глаз.