Ми уважно вивчили свіжий рейтинг DJ MAG. І за його допомогою 24 Канал склав для вас підбірку спокусливих діджейок. Серед них – гаряча українка DJ Korolova!
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Peggy Gou
- Місце у рейтингу: 10
- Країна: Південна Корея
- Стиль: House
- Найбільш відома за такими треками: "(It Goes Like) Nanana", "I Believe In Love Again", "Starry Night".
Peggy Gou знялась для Vogue / Фото з інстаграму Peggy Gou
Amelie Lens
- Місце у рейтингу: 41
- Країна: Бельгія
- Стиль: Techno
- Найбільш відома за такими треками: "Melodic and high energy sets".
Amelie Lens любить відпочинок у Мексиці / Фото з інстаграму Amelie Lens
Indira Paganotto
- Місце у рейтингу: 49
- Країна: Іспанія/Італія
- Стиль: Psy-trance
- Найбільш відома за такими треками: "My blend of psy-trance and techno, and I love pushing boundaries with my label, ARTCORE".
Indira Paganotto любить епатаж / Фото з інстаграму Indira Paganotto
Deborah De Luca
- Місце у рейтингу: 58
- Країна: Італія
- Стиль: HARD POP
- Найбільш відома за такими треками: Ibiza residency, rocking dancefloors.
Deborah De Luca обожнює татуювання / Фото з інстаграму Deborah De Luca
DJ Korolova
- Місце у рейтингу: 60
- Країна: Україна
- Стиль: Melodic techno, progressive house
- Найбільш відома за такими треками: "Be Strong", "Shining", "Heal My Mind", "Vorozhyla".
DJ Korolova надзвичайно розкішна / Фото з інстаграму DJ Korolova
Nora En Pure
- Місце у рейтингу: 65
- Країна: Південна Африка/Швейцарія
- Стиль: Melodic / cinematic house and techno
- Найбільш відома за такими треками: "Come With Me".
Nora En Pure обожнює дайвінг / Фото з інстаграму Nora En Pure
Sara Landry
- Місце у рейтингу: 75
- Країна: Нідерланди
- Стиль: Hard techno
- Найбільш відома за такими треками: "My recent single ‘Heaven’ / Boiler Room 2023 set".
Образ Sara Landry заворожує / Фото з інстаграму Sara Landry
Le Twins
- Місце у рейтингу: 83
- Країна: Мексика
- Стиль: Tech-house / techno / Latin techno
- Найбільш відома за такими треками: "Le Twins / singers / drummers / producers / Latinas".
Гарячі близнючки Le Twins / Фото з інстаграму Le Twins
B Jones
- Місце у рейтингу: 94
- Країна: Іспанія
- Стиль: Dance music with huge energy and Spanish soul
- Найбільш відома за такими треками: "Being the first Spanish artist to play the main stage at Tomorrowland".
B Jones – гарячка діджейка з Іспанії / Фото з інстаграму B Jones
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Ми ні на що не натякаємо, але ви можете підписатись на тих красунь, які вам сподобались найбільше. А якщо ви досі не стежите за DJ Korolova, то у нас до вас питання: А чого ви зволікаєте?