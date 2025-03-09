Ми уважно вивчили свіжий рейтинг DJ MAG. І за його допомогою 24 Канал склав для вас підбірку спокусливих діджейок. Серед них – гаряча українка DJ Korolova!

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Peggy Gou

Місце у рейтингу: 10

10 Країна: Південна Корея

Південна Корея Стиль: House

House Найбільш відома за такими треками: "(It Goes Like) Nanana", "I Believe In Love Again", "Starry Night".

Peggy Gou знялась для Vogue / Фото з інстаграму Peggy Gou

Amelie Lens

Місце у рейтингу: 41

41 Країна: Бельгія

Бельгія Стиль: Techno

Techno Найбільш відома за такими треками: "Melodic and high energy sets".

Amelie Lens любить відпочинок у Мексиці / Фото з інстаграму Amelie Lens

Indira Paganotto

Місце у рейтингу: 49

49 Країна: Іспанія/Італія

Іспанія/Італія Стиль: Psy-trance

Psy-trance Найбільш відома за такими треками: "My blend of psy-trance and techno, and I love pushing boundaries with my label, ARTCORE".

Indira Paganotto любить епатаж / Фото з інстаграму Indira Paganotto

Deborah De Luca

Місце у рейтингу: 58

58 Країна: Італія

Італія Стиль: HARD POP

HARD POP Найбільш відома за такими треками: Ibiza residency, rocking dancefloors.

Deborah De Luca обожнює татуювання / Фото з інстаграму Deborah De Luca

DJ Korolova

Місце у рейтингу: 60

60 Країна: Україна

Україна Стиль: Melodic techno, progressive house

Melodic techno, progressive house Найбільш відома за такими треками: "Be Strong", "Shining", "Heal My Mind", "Vorozhyla".

DJ Korolova надзвичайно розкішна / Фото з інстаграму DJ Korolova

Nora En Pure

Місце у рейтингу: 65

65 Країна: Південна Африка/Швейцарія

Південна Африка/Швейцарія Стиль: Melodic / cinematic house and techno

Melodic / cinematic house and techno Найбільш відома за такими треками: "Come With Me".

Nora En Pure обожнює дайвінг / Фото з інстаграму Nora En Pure

Sara Landry

Місце у рейтингу: 75

75 Країна: Нідерланди

Нідерланди Стиль: Hard techno

Hard techno Найбільш відома за такими треками: "My recent single ‘Heaven’ / Boiler Room 2023 set".

Образ Sara Landry заворожує / Фото з інстаграму Sara Landry

Le Twins

Місце у рейтингу: 83

83 Країна: Мексика

Мексика Стиль: Tech-house / techno / Latin techno

Tech-house / techno / Latin techno Найбільш відома за такими треками: "Le Twins / singers / drummers / producers / Latinas".

Гарячі близнючки Le Twins / Фото з інстаграму Le Twins

B Jones

Місце у рейтингу: 94

94 Країна: Іспанія

Іспанія Стиль: Dance music with huge energy and Spanish soul

Dance music with huge energy and Spanish soul Найбільш відома за такими треками: "Being the first Spanish artist to play the main stage at Tomorrowland".

B Jones – гарячка діджейка з Іспанії / Фото з інстаграму B Jones

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Ми ні на що не натякаємо, але ви можете підписатись на тих красунь, які вам сподобались найбільше. А якщо ви досі не стежите за DJ Korolova, то у нас до вас питання: А чого ви зволікаєте?