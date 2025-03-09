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Gentleman Дівчина дня Неможливо відірвати погляду: ТОП найгарячіших діджейок зі всього світу, серед них – українка
9 березня, 22:48
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Неможливо відірвати погляду: ТОП найгарячіших діджейок зі всього світу, серед них – українка

Едуард Хомченко
Основні тези
  • У підбірці Дівчина дня ми зібрали найгарячіших діджейок світу, включаючи українку DJ Korolova.
  • Серед діджейок: Peggy Gou, Amelie Lens, Indira Paganotto, Deborah De Luca, DJ Korolova, Nora En Pure, Sara Landry, Le Twins та B Jones.
  • Гайда знайомитись зі спекотними красунями!

Всесвітній день діджея відзначають щорічно 9 березня. І з цієї нагоди ми зібрали в одному матеріалі для вас гарячих представниць цієї професії.

Ми уважно вивчили свіжий рейтинг DJ MAG. І за його допомогою 24 Канал склав для вас підбірку спокусливих діджейок. Серед них – гаряча українка DJ Korolova!

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Peggy Gou

  • Місце у рейтингу: 10
  • Країна: Південна Корея
  • Стиль: House
  • Найбільш відома за такими треками: "(It Goes Like) Nanana", "I Believe In Love Again", "Starry Night".

Peggy Gou знялась для Vogue / Фото з інстаграму Peggy Gou

Amelie Lens

  • Місце у рейтингу: 41
  • Країна: Бельгія
  • Стиль: Techno
  • Найбільш відома за такими треками: "Melodic and high energy sets".

Amelie Lens любить відпочинок у Мексиці / Фото з інстаграму Amelie Lens

Indira Paganotto

  • Місце у рейтингу: 49
  • Країна: Іспанія/Італія
  • Стиль: Psy-trance
  • Найбільш відома за такими треками: "My blend of psy-trance and techno, and I love pushing boundaries with my label, ARTCORE".

Indira Paganotto любить епатаж / Фото з інстаграму Indira Paganotto

Deborah De Luca

  • Місце у рейтингу: 58
  • Країна: Італія
  • Стиль: HARD POP
  • Найбільш відома за такими треками: Ibiza residency, rocking dancefloors.

Deborah De Luca обожнює татуювання / Фото з інстаграму Deborah De Luca

DJ Korolova

  • Місце у рейтингу: 60
  • Країна: Україна
  • Стиль: Melodic techno, progressive house
  • Найбільш відома за такими треками: "Be Strong", "Shining", "Heal My Mind", "Vorozhyla".

DJ Korolova надзвичайно розкішна / Фото з інстаграму DJ Korolova

Nora En Pure

  • Місце у рейтингу: 65
  • Країна: Південна Африка/Швейцарія
  • Стиль: Melodic / cinematic house and techno
  • Найбільш відома за такими треками: "Come With Me".

Nora En Pure обожнює дайвінг / Фото з інстаграму Nora En Pure

Sara Landry

  • Місце у рейтингу: 75
  • Країна: Нідерланди
  • Стиль: Hard techno
  • Найбільш відома за такими треками: "My recent single ‘Heaven’ / Boiler Room 2023 set".

Образ Sara Landry заворожує / Фото з інстаграму Sara Landry

Le Twins

  • Місце у рейтингу: 83
  • Країна: Мексика
  • Стиль: Tech-house / techno / Latin techno
  • Найбільш відома за такими треками: "Le Twins / singers / drummers / producers / Latinas".

Гарячі близнючки Le Twins / Фото з інстаграму Le Twins

B Jones

  • Місце у рейтингу: 94
  • Країна: Іспанія
  • Стиль: Dance music with huge energy and Spanish soul
  • Найбільш відома за такими треками: "Being the first Spanish artist to play the main stage at Tomorrowland".

B Jones – гарячка діджейка з Іспанії / Фото з інстаграму B Jones

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Ми ні на що не натякаємо, але ви можете підписатись на тих красунь, які вам сподобались найбільше. А якщо ви досі не стежите за DJ Korolova, то у нас до вас питання: А чого ви зволікаєте?