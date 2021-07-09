Не лише Гемінґвей: ви будете вражені, але ці зірки обожнюють риболовлю

Риболовля – відмінний спосіб не лише цікаво провести час, а й відпочити та перезавантажитись. Тож не дивно, що цьому заняттю присвячують свій час як українські, так і світові знаменитості.

І до Дня рибальства, який відзначають 27 червня, 24 Канал розповість, хто з зірок з задоволенням бере до рук вудочку. Можливо, ви надихнетесь та вже цими вихідними вирушите за місто, щоб перевірити себе та свої можливості!

Дивіться також Популярний пілот приголомшив своєю зарплатою: скільки він отримує за годину польоту

Даша Астаф'єва

Ми вагалися, з кого почати, але вирішили, що справедливо буде – саме з Даші Астаф'євої, української знаменитості, яка вражає своїми талантами та вміннями. В інстаграмі Даші з певною регулярністю з'являються публікації, на яких можна побачити її з вудочкою. Причому це як розкішні художні кадри, так і прості світлини, на яких знаменитість демонструє свою любов до цього заняття.

Для мене ловити рибу – це те саме, що робити масаж, їздити на велосипеді, гуляти в лісі. Я отримую від цього процесу кайф!

– наголошувала Даша "Новому каналу".

Даша Астаф'єва любить риболовлю / Фото з інстаграму Астаф'євої

Вона пригадувала, що у дитинстві риболовлю не любила, адже вона сприймалась як робота. А все тому, що потрібно було наловити рибу, щоб уся сім'я мала чим повечеряти. Тепер же це заняття чисто для задоволення, а також "хороший спосіб відпочити, розвантажити голову, привід побути на природі".

Кріс Гемсворт

Тор також полюбляє риболовлю. Австралійський актор – палкий шанувальник цього способу відпочинку. Правда, він для риболовлі вирушає далеко в океан, а замість щук і карасиків у нього значно пристойніший улов.

Кріс Гемсворт показав, як рибалив з сином / Фото з інстаграму Гемсворта

Раніше він опублікував допис в інстаграмі. Він супроводжувався коротенькою історією, в якій Кріс розповів, що його син прагнув зловити рибу для місцевих мешканців Фіджі. Після трьох спроб і близько 12 годин у морі їм таки вдалось "витягнути цю красуню".

Годували село упродовж трьох днів,

– зауважив Гемсворт.

Ріанна

Зірка з Барбадосу відома тим, що полюбляє рибалити. Здебільшого вона робить це у водах Карибського моря. За словами співачки, риболовля – не просто про улов. Для неї це заняття – про спосіб повернутись до свого коріння, а також відпочити від напруженого гастрольного графіка. Принаймні так було раніше, адже зараз Рі – турботлива матуся, та й на сцені її можна побачити ой як не часто.

Ернест Гемінґвей

Було би вкрай дивно, якби ми не згадали у нашому тексті Ернеста Гемінґвея, відомого завдяки повісті "Старий і море". Письменник був ще тим пристрасним рибалкою. Він провів чимало часу з вудочкою у Флориді, на Кубі та Багамських островах. А у 1934 році придбав човен "Пілар". На ньому він виходив у Карибське море, щоб рибалити, зокрема, марлінів, тунців та інших великих риб.

Це цікаво! Гемінґвей дружив з кубинським рибалкою Грегоріо Фуентесом. І він, імовірно, і став прототипом головного героя "Старого і моря".



Гемінґвей і його спійманий марлін / Фото seahistory

Кеннет С. Лінн у книзі "Ernest Hemingway: A Life" згадує, що для Гемінґвея риболовля не була просто хобі. Для письменника це було способом життя, який демонстрував його любов до пригод і природи. Цікаво, що він брав участь у турнірах з риболовлі, зокрема на Кубі.

Це цікаво Найвищий чоловік Британії протестував найменший готельний номер у країні: це треба бачити

Нині риболовля – це не про потребу принести додому їжу. Це про можливість відпочити на природі, перезавантажитись та не думати про клопоти, які переслідують тебе у житті. І якщо ви ще не захотіли взяти до рук вудочку, то закликаємо це зробити. Можливо, вам сподобається!